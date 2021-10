AVIS DE DECES - Monsieur Pierre LACORNE

MELLECEY



Monique Lacorne, son épouse ;

Valérie et Jean-Marc Delage,

Karine et Christophe Duvaut,

ses enfants ;

Florian, Anthony, Benjamin, Fanny, Alexandre,

ses petits-enfants ;

Arthur et Alice,

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille

vous font part du décès de

Monsieur Pierre LACORNE

survenu le 14 octobre 2021.

La cérémonie civile sera célébrée jeudi 21 octobre 2021, à 13h15, au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.