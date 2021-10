Dimanche, c'était jour de rentrée pour les jeunes avec Macron de Saône-et-Loire

Une quinzaine de jeunes avec Macron (JAM) de Saône-et-Loire étaient sur le marché de Chalon-sur-Saône ce dimanche matin qui était aussi leur jour de rentrée. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce dimanche 17 octobre, le mouvement jeunesse de la République en Marche (LREM) a repris le chemin du terrain dans notre département.



Porte-parole du mouvement présidentiel depuis janvier 2021,Maud Bregeon était présente pour les épauler les soutenir.



Tout en poursuivant son métier d'ingénieur dans le nucléaire la semaine, la jeune femme de 30 ans se déplace dans les départements le week-end, notamment pour «prendre le pouls des Français, les écouter, les entendre sur ce qu'ils ont perçu de l'action du gouvernement mais aussi faire remonter leurs attentes».



Une démarche que partage un autre soutien présent pour cette rentrée des JAM, Raphaël Gauvain, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire : «la majorité présidentielle a un bilan avec des réussites, c'est fort de celui-ci que nous devons aller vers les Français, expliquer nos choix, nos résultats mais aussi nos succès tout comme nos erreurs. Rendre des comptes tout en étant à l’écoute».



Parmi ces résultats, Maud Bregeon met en avant notamment la perception de la gestion de la crise sanitaire jugée bonne par les commerçants mais aussi les promesses tenues sur les baisses d'impôts, la ruralité ou encore la jeunesse.



La jeunesse, il en était question justement avec les JAM, forts d'une quinzaine de membres, qui étaient présents sur le marché de Chalon-sur-Saône ce dimanche matin.



Menés par Nathan Dos Santos, 21 ans étudiant et coordinateur régional, et Alexandre Vuillot, 21 ans égalemeng, étudiant et jeune élu de Mâcon — ce dernier est aussi le référent des JAM de Saône-et-Loire—, les JAM sont allés au contact des Chalonnais.



L'occasion pour eux aussi de défendre l’action du président de la République, Emmanuel Macron, et d'appeler à un second mandat de celui-ci qui ne s'est pas encore déclaré candidat.



«Nous assumons d'être en campagne pour réélire le président de la République, nous considérons que son bilan est très bon», nous indiquent ces derniers.



«Depuis le 6 septembre 2021, ce sont au niveau national plus de 30000 tracts distribués et plus de 20000 affiches collés par nos militants», précise Julie Pinchon, conseillère nationale des JAM.



«La politique est faite pour préparer l'avenir et la jeunesse, c'est l'avenir!», souligne Maud Bregeon, affiche à la main lors de la session collage qui a suivie le tractage sur le marché, pour expliquer pourquoi elle tenait à être présente ce dimanche pour encourager les JAM.



Après un briefing dans les locaux de la permanence Rue aux Fèvres, la rentrée des JAM de Saône-et-Loire s'est poursuivie par un autre tractage à Chagny avec le député de la 3ème circonscription, Rémy Rebeyrotte, et le référent départemental de La République en Marche, Philippe Exertier, ainsi qu'un déjeuner à Mâcon avec le député de la 1ère circonscription, Benjamin Dirx.



Forts des 500 adhérents dont une centaine d'actifs en Bourgogne Franche-Comté, les JAM comptent continuer d'aller au contact de leurs concitoyens.



D'autres actions sont à prévoir.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati