Le gouverneur du district 1750 rencontre les rotariens de Chalon Saint-Vincent

La visite du gouverneur du district constitue l’un des principaux temps forts de l’année pour tout rotary-club. Chalon Saint-Vincent, l’un des deux clubs rotariens de la ville, a accueilli jeudi dernier, dans le cadre de sa réunion hebdomadaire, François Prot, gouverneur 2021-2022 du district 1750.

Après un tête-à-tête avec Michel Baguet, l’actuel président, puis un entretien avec le comité directeur, François Prot a rencontré les membres du club, fondé en 1990 et qui en juin dernier a fêté avec un peu de retard son 30e anniversaire.

Convivialité, amitié, action

S’adressant à un auditoire composé de connaissances - il est lui-même Chalonnais - François Prot a souligné « Vous êtes parfaitement rotariens dans la convivialité, l’amitié et l’action ». Il a ensuite rappelé que le président du Rotary International Shekhar Mehta préconisait des actions à l’impact mesurable et pérenne. Après avoir cité quelques actions phares du club, telles que le salon des Vins, Mon Sang Pour Les Autres ou encore les Trophées de la Formation Professionnelle, le gouverneur a conclu « Continuez comme cela. Bravo ! »

Intronisation et récompense

La venue de François Prot a également été l’occasion d’une intronisation au sein du club et de la remise d’un Paul Harris Fellow. Avec Josette Ronfard le Rotary Chalon Saint-Vincent compte désormais vingt-trois membres. Une bonne nouvelle pour le club service chalonnais, qui a connu plusieurs départs durant les derniers mois. La nouvelle rotarienne est l’ancienne directrice de l’espace Multi-accueil du Lac et est l’épouse de Michel Ronfard, conseiller municipal de Saint-Marcel.

Le Paul Harris Fellow est une distinction qui récompense le mérite et l’implication d’une personne dans l’action du Rotary. Elle a été remise par Danièle Pierre-Guy, past-présidente, à Edouard Mion, directeur des concessions Mercedes-Benz de Chalon et de Dijon, pour son partenariat dans l’action Mon Sang Pour Les Autres depuis 2018.

Gabriel-Henri THEULOT