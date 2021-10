Un Noël chez Jeff de Bruges : le chocolatier devenu cacaoculteur !

Chez Jeff de Bruges, il ne peut pas y avoir de bon chocolat sans une recherche d’équité, humaine et environnementale. Le respect des hommes, des terres et de leurs cycles perpétuels, de leur prospérité, pour nous mais aussi pour les générations à venir. C’est pour cela qu’ils ont décidé de devenir cacaoculteur …

… ainsi les fèves de cacao utilisées pour la fabrication de leurs chocolats de couverture (sauf chocolat d’origine) sont issues de leurs propres plantations en Equateur. Leur chocolat est choyé tout au long du processus de transformation pour vous proposer un bon gôut, une bonne qualité, au bon prix, pour de bons moments à partager en bonne compagnie.

« Cultivons le BON et récoltons le BONHEUR »

C’est grâce à leur savoir-faire chocolatier qu’ils sont capables de vous proposer, comme chaque année, une grande variété de bonbons de chocolat à travers une multitude de coffrets cadeaux, des cacaos d’exception avec les Truffes de Bruxelles, de fines et délicates orangettes, ou bien d’autre délices tels que marrons glacés, cerisettes, les tendres et généreux ours en guimauve, …

Caroline, Juline et Pascal seront là pour vous accueillir, conseiller et vous faire découvrir l’ensemble des idées cadeaux que vous pourrez personnaliser.

« Jeff de Bruges » 5 rue du Châtelet à Chalon-sur-Saône, tél 03 85 43 65 66. Ouvert le lundi après-midi et du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h (Ouverture exceptionnelle les dimanches 5, 12 et 19 Décembre).

Publi-information