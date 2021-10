CUMUL DES MANDATS - La députée de Saône et Loire, Cécile Untermaier, demande d'aller plus loin et de s'attaquer au cumul local

« Alors que le débat sur le non-cumul des mandats refait surface, je tenais à rappeler que la loi que nous avons votée dès le 14 février 2014, et entrée en vigueur à partir des élections législatives de 2017, constitue une avancée majeure de la démocratie, attendue par les citoyens. Il était temps d'en finir avec l'exception française du cumul, qui nuit à la qualité du travail des élus, limite le renouvellement du monde politique, en freinant l'apparition de personnalités diverses, autant que la participation citoyenne aux affaires publiques.

Mais je considère que le processus n'est pas achevé. La deuxième étape doit être de limiter le cumul de fonctions exécutives locales, pour des motifs similaires à ceux qui ont inspiré la loi de 2014. Les mandats exécutifs locaux, du moins pour les plus importants d'entre eux, exigent un engagement constant, là encore attendu par les citoyens.

Contrairement à ce que d'aucuns peuvent avancer, le cumul n'est pas une garantie d’ancrage local ou de compétence, et un autre mandat ne saurait être un outil au service du premier. Un parlementaire ne doit pas être un maire venant faire, pour le compte de sa ville, son « marché » à Paris. Il lui faut se consacrer à sa tâche de législateur et à l’ensemble de sa circonscription.

Comme je l’écris dans dernier livre « Journal d’une députée de campagne », le rôle local du député existe bien ; il doit être développé, non par un retour à l’addition des mandats mais par un partage des savoirs, une proximité rationnalisée de l’élu national avec le territoire, ses actions et ses habitants.

Partant de là, réduire le nombre de députés est une proposition démagogique et dangereuse, tendant à affaiblir plus encore le parlement. La démocratie, à l’instar de ce que l’on constate chez nos voisins européens, doit se grandir et non se réduire. »

Cécile UNTERMAIER - Députée de Saône et Loire