AVIS DE DECES - Monsieur Gérard ARNOLD

CHALON-SUR-SAÔNE



Yvette Arnold,

son épouse ;

Christine et Christian Trusch,

Laurent et Martine Arnold,

Delphine et Erick Rousseau,

ses enfants ;

Audrey, Elodie, Loïck, Nathan, Eva, Aubin, Antonin,

ses petits-enfants ;

Camille, Manon,

ses arrière-petits-enfants ;

Roland et Jo Arnold,

Claude et Monique Lauriot,

son frère, son beau-frère, ses belles-sœurs et toute la famille

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Gérard ARNOLD

dit « Canoye »

survenu le 17 octobre,

à l'âge de 86 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu samedi 23 octobre, dans l'intimité familiale.

Gérard repose au centre funéraire 115, avenue Boucicaut.

Ni plaques, ni fleurs.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.