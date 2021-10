Quatre jeunes Chalonnais à l'aventure pour le bonheur de Clara

Une destination inconnue, des défis à relever et un budget à (ne pas) dépenser, autant d'expériences hors du commun auxquelles seront confrontés quatre jeunes Chaonnais, au profit de l'association «Pour le bonheur de Clara», dans une compétition entre équipes. Plus de détails avec Info Chalon.

Est-il possible d'allier générosité et désir d'aventure?



Tous passionnés de voyages et de sports, Jennifer Lugnier (32 ans), Céline Daniel (26 ans), Quentin Habou (32 ans) et Quentin Theuil (28 ans), qui travaillent respectivement dans l'administration, dans une banque et les deux garçons, dans l'énergie, répondent sans détour à cette question par l'affirmative.



Cela faisait un moment que les quatre jeunes Chalonnais voulaient relever un défi ensemble, le genre d'expérience unique qu'on ne peut vivre qu'entre amis.



Pendant longtemps, ce n'était que des vœux pieux, le genre de rêveries que nous avons tous un jour ou l'autre puis nous passons à autre chose.



Enfin pas pour tout le monde...



Jennifer fait partie de ces personnes qui n'en démordent pas.



Fan absolue de Pékin Express, la jeune femme avait tenté de s'inscrire à cette émission-phare de M6, durant laquelle des équipes s'affrontent dans une course de vitesse, en stop et avec un budget d'un euro par jour, mais elle a dû renoncer devant la complexité de la démarche. Alors, elle s'est mis à chercher une alternative.



C'est là qu'elle entend parler de JMB Voyages, agence de voyages créée par Jean-Marie Bernard, un ancien éditeur de livres qui a fait de l'aventure son fonds de commerce, et qui promet de vivre un séjour proche de ceux filmés dans l'émission.



Membre du réseau TourCom, JMB Voyages promet à travers son produit, On The Road a Game, de faire vivre «un jeu d'aventure hors du commun pour voyager autrement».



Parfait, c'est exactement ce que cherchait Jennifer!



Elle en parle à Céline qui connaissait quelqu'un travaillant dans cette agence qui a un point de vente physique du côté de Dijon.



Conquises par le concept, elles en parlent aux garçons autour d'un verre.



C'est décidé, ils sont de la partie!



Il est important de savoir que l'aventure On the Road a Game n'est pas gratuite comme Pékin Express où le voyage est payé par la production de l'émission.



Il leur faudra tout de même débourser 950 euros.



Disons qu'il s'agit plutôt d'un voyage-aventure, ludique et dépaysant, à envisager comme des vacances hors des sentiers battus.



Le principe est simple : les personnes s'inscrivent en équipe. Quelques jours avant de partir, elles reçoivent un sac à dos et des informations sur la météo de leur destination. Cette dernière sera dévoilée sur le tarmac de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle.



Tout ce qu'ils savent, c'est que la destination est à 3 heures de l'aéroport.



Alors, l'aventure peut commencer. Nos futurs «voya-joueurs» s'engagent alors dans un jeu, s'étendant sur 5 jours.



L'objectif est de forcer les aventuriers à rencontrer les populations locales en les sortant de leur zone de confort soit en dormant chez eux, en voyageant à leurs côtés ou en réalisant des missions en leur compagnie.



Cela vous rappelle quelque chose?



C'est normal, Jean-Marie Bernard ne s'en cache pas, l'idée de On the Road a Game est librement inspirée de Pékin Express mais elle s'en éloigne sur bien des points.



Si comme dans l'émission, une équipe de l'organisation est présente tout au long de l'aventure avec une agence locale en soutien dans le pays de destination — la sécurité étant une préoccupation permanente pour JMB Voyages —, la course de vitesse elle, est remplacée par une trentaine de missions, et le budget atteint quelques dizaines d'euros par jour et par équipe.



Comme nous l'indique Jennifer, nos Chalonnais sont la seule équipe de 4 sur la vingtaine d'équipes qui participent à cette nouvelle aventure.



Les missions vont de la découverte d'un monument à la réalisation d'un plat local, mais nous n'en saurons pas plus pour garder une part de mystère.



L'équipe ayant remporté le plus de points deviendra alors vainqueur honorifique du jeu et verra l'association qu'elle soutient remporter un petit pactole.



En effet, au moment de l'inscription, les organisateurs demandent aux candidats de choisir une association, qui se verra remettre le chèque à la fin du voyage.



Celui-ci correspond aux sommes restantes des budgets alloués, lors du briefing de départ.



«On voulait une association qui soit de Chalon ou de ses environs et qui soit en adéquation avec nos valeurs, quelque chose qui nous tient à cœur», nous explique Céline.



«On a rencontré Clara et ses parents, ils nous ont présenté leur quotidient et parler de leur association. Leur histoire nous a beaucoup touché», précise Jennifer.



Clara est une jeune fille de 13 ans, atteinte d'une maladie génétique rare : une délétion chromosomique1P36. Elle ne peut pas marcher, parler, jouer ou tout simplement vivre comme les autres enfants de son âge.



Cette maladie est irréversible.



L'association «Pour le bonheur de Clara» a pour but de créer une chaîne de solidarité autour de Clara pour lui venir en aide et ainsi pouvoir récolter des fonds pour l'acquisition de matériels adaptés, l'adaptation de son environnement, subvenir aux frais inhérents à son handicap.



En juin 2013, Clara a commencé à Barcelone, au Centre Essentis, un programme multi-sensoriel de rééducation intensive adapté à son poly-handicap. Après 15 sessions, les progrès étaient réels.



Mais cela nécessite un budget d'environ 4500 euros par session...



C'est décidé, nos quatre Chalonnais vont jouer pour l'association «Pour le bonheur de Clara».



À noter qu'ils seront rejoints par Fabrice et Briac, candidats emblématiques de la 12ème édition de Pékin Express en 2019.



Top départ, le 28 octobre.



Et, informations de dernières minutes, les organisateurs ont demandé à nos jeunes aventuriers de prévoir des maillots de bain et des chaussures de randonnée.



Vous pouvez également suivre les pérégrinations de notre quatuor au grand cœur sur Facebook.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati



Informations pratiques :



Page Facebook : Les cl4ns-destin



À propos de l'association «Pour le bonheur de Clara» :



Adresse

Pour le bonheur de Clara

3 Chemin des Courses

71530 Crissey

Contact

Tél. 03.85.49.67.23

Adresse électronique (e-mail) : [email protected]

Page Facebook : Pour le Bonheur de CLARA

Site Internet : www.pourlebonheurdeclara.fr