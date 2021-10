Une exposition à la Ferme de Corcelle de Châtenoy le Royal avec 27 artistes.

Il y a eu l’avant et il y a l’après de cette crise même si nous devons tous rester vigilants mais l’arrêt généralisé de tout porte à une remise en question de soi et de sa vue sur le monde. Il fallait bien redémarrer un jour, Arlette Pascal s’exprime sur l’exposition de la ferme de Corcelle :

« Après avoir décliné chaque année depuis 2014 une couleur différente, vu "double" en 2019, avoir été à l’arrêt en 2020, en 2021 "La Ferme se met en mouvement". Un changement est amorcé ; un départ, un déplacement dans l’espace ou le temps, un changement de position ? La trajectoire se modifie ? On part en voyage ? Quelque chose se met en marche, rien ne sera plus comme avant.

Simple ou complexe, cinétique, mécanique, progressif, rapide ou lent, rectiligne ou ondulatoire, géographique ou émotionnel, qu’il soit du corps ou de l’âme, le mouvement c’est la vie. Montrer le mouvement, ça peut être suggérer plastiquement la vitesse, le dynamisme, le déplacement, une mise en activité. Superposition, flou, répétition, bougé photographique, rythme, vitesse, simultanéité, instantané, cinétisme, mobilité... chaque artiste suggérera le mouvement selon sa propre technique et sa sensibilité. Ce nouveau thème se prête particulièrement aux objectifs que se fixe la Ferme chaque année : produire une exposition d'un autre style, lumineuse et vivante, créer un véritable spectacle visuel, poétique et festif, faire bouger les codes classiques d’une exposition. En art, c’est le point de vue, l’angle de vue qui permet de cerner le mouvement. Peuvent se mouvoir aussi bien le sujet que l’artiste, le support, l’œuvre et le spectateur. Nous espérons donc cette année créer un véritable mouvement de foule ! Exposition du 23 octobre au 7 novembre 2021 du mercredi au dimanche de 15h à 19h. Ça bouge encore plus les samedis les 23/10, 30/10, 6/11 de 15h à 21h »

C.Cléaux