Sans masque, garde à vous, vous n’aurez pas votre pain  !

Ce matin en allant chercher son pain un de nos fidèles lecteurs s’est vu refuser l’entrée d’une boulangerie pour la simple et bonne raison qu’il avait oublié son masque chez lui. Des choses qui peuvent arriver surtout que ce lecteur arbore quelques 80 printemps. Un refus qui peut se comprendre mais aussi qui peut poser question.

Notre lecteur apporte son commentaire, en précisant qu’il a été peut-être été un peu véhément dans ses propos, avec le chef de la meute de vendeuses aboyantes, de voir un individu osé franchir la porte de la dite boulangerie sans avoir de masque sanitaire alors qu’il a déjà reçu, tient-il a précisé :" Ses trois banderilles de vaccin Moderna et j'attend la quatrième avec le vaccin de la grippe."

Dans l’impossibilité et surtout le refus de pouvoir repartir avec son pain quotidien, notre lecteur, jugé comme un pestiféré pouvant transmettre la COVID, a décidé d’aller acheter son pain chez un autre boulanger local, se jurant de « ne plus revenir dans ce chenil » (ce son ses mots) et se demandant à quoi sert le passe sanitaire qui, dans d’autres établissements recevant aussi du public, facilite les choses. L’autre boulangerie ne lui ayant rien demandé de particulier., il ajoute pour conclure « Sans masque prenez garde à vous vous risquez de vous faire mordre ! » le tout sur un ton moqueur.

JC Reynaud