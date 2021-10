Le restaurant « Chez Jules », l’établissement réputé à Chalon-sur-Saône qui vous propose ses menus traiteurs de fin d’année à emporter

Une cuisine traditionnelle basée sur du vrai fait maison à partir de produits du terroir et avec une touche de créativité qui ravit les papilles.

Les restaurateurs et propriétaires de l’Etablissement « Chez Jules », Stéphanie et Jérôme Ruget , proposent à leur clientèle une cuisine traditionnelle basée sur du vrai fait maison à partir de produits du terroir et avec une touche de créativité qui ravit les papilles. Dans ce restaurant, le Chef change sa carte tous les 2 mois suivant les produits de saison disponibles. Bienvenue dans ses fourneaux …

Ce restaurant, qui figure sur le guide du routard est également référencé dans le guide Michelin (en standing simple, menu de moins de 20 euros et l’Assiette Michelin : désigné comme une cuisine de qualité), reste l’une des références de l’île Saint-Laurent. Depuis juin 2014 l’établissement a reçu le titre de Maître-Restaurateur en gage de produits frais et locaux exclusivement.

(Jérôme prépare un foie gras poêlé)

Et pour cause, son Chef, Jérôme, a travaillé pendant 6 ans à « La Réale » avec le Chef Gilbert Coulon, 2 ans au restaurant « Le Chatelet » et 15 ans « Chez Jules » avec le chef Alain Ducroux, avant de reprendre, à son compte, la succession du restaurant. Dans son chaudron, le Chef assisté de Justin, Olivia… mitonne des petits plats ou des menus traiteurs qui font la réputation de son restaurant.

(Olivia entrain de dresser un nougat glacé)

Les plats signatures sont : les champignons de Paris farcis aux escargots de Bourgogne crème d’ail-persillé, poulet de Bresse sauce crème aux morilles, n’oublions pas le foie gras que ce soit en terrine ou poêlé, saumon fumé par ses soins, sandre, bœuf Français, Ris de veau et rognons. Pour les desserts, millefeuilles aux poires, gratin de framboise et glace violette, nougat glacé aux pralines rose.

N'oublions pas qu’un mycologue nous ramasse les champignons du pays : cèpes, pieds de mouton, girolles, et trompettes qui sont ramassés dans les bois de Palleau, suivant les saisons… ainsi que ses cultures personnelles de tomates, potirons etc ….

(le nougat glacé terminé)

Renseignements/Réservations/Commandes : Tél 03 85 48 08 34. Adresse : 9-11, rue de Strasbourg à 71 100 Chalon-sur-Saône. Fermé le jeudi et dimanche.

(le foie gras poêlé terminé)

Réservation en ligne sur www.chezjules.restaurant

