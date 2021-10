Aux P’tites Grolles: ses petits pas dans les vôtres

Implanté au cœur de Chalon-sur-Saône, 39 rue aux Fèvres, notre magasin de chaussures généraliste accompagne petits et grands dans le choix de leurs souliers depuis plus de 15 ans.

Aux P’tites Grolles est un lieu unique et convivial qui rassemble toute la famille et fait le bonheur des enfants et de leurs parents grâce à une large sélection de chaussures adaptées à tous les âges.

Dans ce magasin, tout le monde se sent bien et l’on reste volontairement le temps d’un petit thé ou d’un échange amical. Plus qu’un commerce de chaussures, cette boutique indépendante est devenue une référence dans le cœur des chalonnais avec qui Emmanuelle et son employée Estelle ont noué des vrais liens de proximité.

En tant que référent Doc Martens à Chalon-sur-Saône et dans ses environs, cette boutique propose également une très large gamme de cette marque avec plus de 40 modèles par saisons.

Cette sympathique commerçante a toujours un immense plaisir que de voir frères et sœurs, parents et grands-parents, se succéder d’année en année. Emmanuelle aime à le dire : « Ici, on aime les gens tout simplement ! ».

Bienvenue Aux P’tites Grolles, ouvert du mardi au samedi de 9 heures 30 à 12 heures 30 et de 14 heures à 19 heures et le dimanche matin de 10 heures à 13 heures. Tél 03 85 94 71 50.

Publi-information