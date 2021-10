CONSEIL MUNICIPAL DE CHALON - "Monsieur le maire, il est loin le temps où vous vous engagiez à tenir un conseil municipal par mois"

"Nous aurions pu faire un CM fin septembre ou début octobre. Je vous rappelle que selon le CGCT, article L62121-7 , un CM doit se réunir au moins une fois par trimestre. Certes c’est globalement le cas sur l’année. Il est loin le temps où vous vous engagiez pour un CM par mois. Heureusement que vous avez abandonné cette mauvaise idée d’ailleurs, mais il faut un juste milieu" a lancé Mourad Laouès, réitérant une demande maintes fois formulée sur la visibilité du calendrier des conseils municipaux, "aujourd’hui nous n’avons toujours pas de calendrier fiable pour les CM comme cela se fait au Grand Chalon et ailleurs. A l’opposition de se débrouiller pour être présente. Amandine Ligerot vous a énuméré les difficultés que nous rencontrons. On ne peut pas être maire de sa Ville à 100 % et courir les plateaux télé, pour répandre le sang des mots. Vous avez manifestement choisi".

Accuser Gilles Platret d'être trop à Paris et pas assez à Chalon sur Saône, le propos a suscité la réponse musclée du maire de Chalon sur Saône qui apprécie rarement ce genre d'accusation. "Je laisse les Chalonnais juger de ma présence. Vous êtes où quand je suis sur le terrain ? Je m'étonne de ne pas vous voir. Les Chalonnais me voient et ça ne m'empêche pas de me rendre de temps en temps à Paris. Je ne vais pas réunir le conseil municipal pour 10 points à l'ordre du jour, la dernier s'est tenu en juillet, on est bien à un conseil par trimestre" a répondu le principal intéressé.

Les oppositions formulent régulièrement ce genre de critique à l'égard de la majorité municipale, s'étonnant que les conseils ne soient devenus qu'une "simple chambre d'enregistrement de décisions prises par le maire" ou qu'une "des principales villes de Bourgogne-Franche Comté n'ait pas plus à présenter comme projet qui nécessite guère plus d'un conseil municipal par trimestre".

Laurent Guillaumé