"Les Amis de l’église Saint Martin" souhaite étoffer ses effectifs

Cette association spécifique sur la commune a pour but le bon fonctionnement de son église Saint Martin en assurant l’entretien intérieur et surtout le chauffage des lieux que ce soit l’église par elle-même, comme le presbytère ou demeure le curé de la Paroisse du Bon Samaritain, Jean Robert Courtot, présent aux cotés du Président ainsi que Roland Bertin, premier adjoint, accompagné de Pascale Lepers, adjointe à la vie associative et représentant le maire Vincent Bergeret excusé.

Pour assurer son fonctionnement et payer essentiellement les dépenses liées au chauffage, l’association doit s’organiser autour de différentes activités. Au cours des 18 derniers mois cela n’a pas été facile pour les raisons imposées par la crise sanitaire. C’est donc avec un certain bonheur que cette assemblée générale a permis aux membres de se retrouver et de faire un point sur l’avenir.

Un premier constat est la diminution des forces vives de l’association, liée essentiellement à l’âge des membres. Un souhait est donc formulé pour trouver et faire venir d’autres adhérents, si possible plus jeunes, qui assureront ainsi la pérennité de l’association.

Une église ouverte

Force est de constater que sur la Paroisse du Bon Samaritain, deux points forts existent avec les communes de Saint Rémy et de Châtenoy le Royal. Rien que pour l’activité religieuse de l’église c’est une bonne centaine de cérémonies par an, que ce soit les messes dominicales, les mariages ou les obsèques « Tous les jours il se passe quelque chose dans notre église et ce qui est important elle est ouverte en permanence, ce qui n’est pas possible dans les autres églises de la Paroisse » précise le président.

On comprend mieux les raisons de l’association qui se doit d’avoir les moyens de faire fonctionner son église. Pour cela il faut trouver les voies pour capter des ressources et l’engagement humain est un des facteurs pour aller chercher des finances. « C’est l’église des Châtenoyens! Nous nous devons d’apporter les activités pour qu’ils viennent vivre et participer. Pour 2022 nous aurons des axes de réflexion : la solidarité; un concert et pourquoi pas des sorties ou des loisirs » a conclu le président Genot

Le soutien matériel municipal

Du coté des autorités, religieuse et civile, l’unanimité s’est faite sur l’intérêt important d’avoir cette association des Amis de l’église Saint Martin. Le Père Jean Robert Courtot a remercié l’association tout en rappelant combien il était important de garder une unité paroissiale au travers des activités proposées au sein des deux pôles que sont Saint Rémy et Châtenoy le Royal.

Pour la municipalité, Roland Bertin a confirmé son soutien matériel s’agissant de l’entretien des bâtiments que ce soit l’église ou le presbytère, indiquant que les ouvertures ( porte et fenêtres) de la chapelle d’hiver feront l’objet de travaux très rapidement, tout soulignant l’intervention des services techniques pour un renouveau de l’éclairage de l’église et pour le revêtement extérieur autour de ce bâtiment religieux ouvert au public.

JC Reynaud