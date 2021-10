COVID19 - Les indicateurs sanitaires repartent à la hausse en Saône et Loire

Communiqué de l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté du 22 octobre 2021 :

COVID-19 EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE :

Se protéger aussi contre le virus de la grippe !

La situation épidémique a cessé de s’améliorer en Bourgogne-Franche-Comté, où l’ARS observe de premiers indices de rebond. Dans ce contexte sanitaire incertain, la campagne de rappel de vaccination contre la COVID se poursuit et la campagne de vaccination contre la grippe est lancée. Les deux vaccins peuvent être administrés simultanément aux personnes éligibles.

Si l’ensemble des départements de Bourgogne-Franche-Comté affichent une incidence en population générale inférieure ou égale à 50 pour 100 000 habitants, l’indicateur repart à la hausse chez les plus de 65 ans, en particulier en Haute-Saône et en Saône-et-Loire.

Ce sursaut relatif correspond à l’entrée dans les mois plus froids et humides, qui favorisent aussi la circulation des affections hivernales courantes.

Chacun peut observer également un vrai relâchement des gestes barrières qu’il convient pourtant de réactiver dans son cercle familial, amical ou professionnel... Des moyens de prévention immédiate, faciles à mettre en œuvre.

Administration simultanée des vaccins

Les plus à risque sont également concernés par la campagne de vaccination anti-grippale, qui démarre aujourd’hui (la campagne a commencé dès le 18 octobre dans les EHPAD).

Si l’hiver dernier s’est illustré par une quasi-absence de circulation des virus grippaux en France et dans le monde, la grippe n’a pas disparu et la Haute Autorité de Santé (HAS) rappelle que l’absence d’immunité naturelle acquise en 2020-2021 pourrait même augmenter le risque de transmission du virus.

Pour éviter tout retard, la HAS recommande de proposer l’administration simultanée des vaccins contre le Covid-19 (primovaccination ou dose de rappel) et contre la grippe saisonnière, dès lors qu’une personne est éligible aux deux.

Centres de vaccination et professionnels de santé de proximité de Bourgogne-Franche-Comté poursuivent leur engagement sur ce double front.

Depuis mars 2020, le bilan de l’épidémie de COVID s’établit à 4 958 personnes décédées en établissements de santé ; 2 307 dans les établissements médico-sociaux de la région.