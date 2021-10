FOIRE AUX PLANTES - Les huiles essentielles 100 % Saône et Loire vous attendent ce dimanche

Première participation à la foire aux plantes de La Ferté pour Capucine et Lyvanne, le jeune couple d'agriculteurs de Montpont en Bresse et une fierté de présenter leurs productions.

Capucine et Lyvanne, jeune couple d'agriculteurs ont fait le choix d'une activité professionnelle vraiment pas comme les autres. Suite à une reconversion professionnelle, c'est tout naturellement en Bresse qu'ils ont décidé de s'installer, après avoir pris le temps de se former au métier de producteur de plantes aromatiques et médicinales.

A Montpont en Bresse, le couple a repris en exploitation les prairies d'une ancienne ferme sur un peu moins de 2 hectares. "Un travail en douceur avec semis d'engrais verts et l'implantation d'une vingtaine de variétés de plantes aromatiques et médicinales, sélectionnées pour leurs arômes, leurs principes actifs et surtout leurs adaptations à notre territoire Bressan" confie Capucine. Les deux bricoleurs et amoureux de la simplicité ont implanté des arbres et arbustes, histoire de renforcer la biodiversité, déjà préservée sur ce site agricole. Puis est venu le temps de la rénovation de la grange en distillerie et la construction d'un laboratoire de conditionnement.

Une maîtrise de A à Z

Soucieux de se prémunir de tout risque et surtout de maîtriser l'intégralité de la chaine de production, Capucine et Lyvanne adoptent la production manuelle sur le maximum des tâches : récolte à la main, distillation artisanale au feu de bois, conditionnement à la main... vente directe sur site et présence régulière chez les partenaires distributeurs, dont l'épicerie 2 Pois 2 mesures à Chalon sur Saône, où vous retrouvez leurs productions.

1 à 10 kg de plantes pour obtenir 5ml d'huile essentielle

C'est un long travail de préparation qui mène à cette production 100 % Saône et Loire. En fonction des plantes, le couple doit récolter 1 à 10 kg pour espérer en extraire 5 ml d'huile essentielle (voir la gamme produite à Montpont). C'est dire l'ampleur de la tâche. Pour l'hydrolat ou eau florale, la tâche s'annonce moins rude puisqu'avec 200 grammes de plantes, ils sont en capacité de produire 200 ml d'hydrolat (voir la gamme d'hydrolats), et un principe actif de la plante moins dense évidemment.

Pour l'année 2020, c'est à peine plus d'une tonne de plantes qui a été récoltée à la main et distillée.

Comment se procurer la production ?

-A Chalon sur Saône : à l’épicerie vrac 2 Pois 2 Mesures

-A distance : www.amonsens.com (livraison offerte dès 30€)

-A la ferme sur rendez-vous : 550 route de la mare 71470 Montpont en Bresse

Plus de points de vente : https://a-mon-sens.com/ou-nous-trouver/

A noter -

- Présence aux journées des plantes rares au château de la ferté les 17 et 18 Avril 2021 ou en octobre en fonction du contexte sanitaire

- Portes ouvertes sur la ferme à Montpont en Bresse dans le cadre de « Ferme en Ferme » les 24 et 25 Avril 2021

- Visites gratuites à la ferme à Montpont en Bresse en Juillet-Août dans le cadre des « Jeudis insolites » organisés par l’office de tourisme de la Bresse Bourguignonne.

Laurent Guillaumé