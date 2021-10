FOIRE AUX PLANTES - Le Vert à l'honneur pour l'inauguration

Ils étaient en nombre les élus du Chalonnais ce samedi après-midi afin d'inaugurer cette 18e Edition de la Foire aux plantes de La Ferté. Un événement devenu événement. Il est bien loin le temps où une petite dizaine de producteurs se réunissait à Varennes le Grand sous l'impulsion de Michel Maréchal et de l'US Varnois. Depuis les choses ont pris une toute autre ampleur au point de devenir un rendez-vous dans l'agenda national et même international. Il y a 3 ans, sous l'impulsion de nouvelles entrées au sein de l'équipe bénévole, à l'image de Nathalie Régnier, le nombre de visiteurs a même explosé, au point de devenir un vrai phénomène dans l'agenda du Chalonnais.

A tour de rôle, en présence des parlementaires Cécile Untermaier, Marie Mercier et Jérôme Durain, et du Sous-Préfet, Olivier Tainturier, les élus à l'image de Gérard Parriat, maire de Saint-Ambreuil, ont salué ce "vert" indispensable à nos vies, qui illumine nos vies et jardins. Un vert indispensable à la vie et à la préservation de nos espèces. Cultivez vos espaces, donnez un écrin à la biodiversité et préservez nos espèces... c'est en quelque sorte le mot d'ordre que tous nous devrions avoir en tête de nos gestes quotidiens.

Laurent Guillaumé