Travaux d'ampleur à l'étang givrotin de Fontaine couverte

Pour Jean Lanni, Adjoint au Maire en charge du Patrimoine de la commune de Givry, « ces travaux d'entretien ont consisté à curer les boues, qui se sont accumulées depuis de nombreuses années. Ils ont aussi permis de faciliter le cheminement autour de l'étang et de favoriser la bio diversité. »

Plus précisément, les chemins d'accès ont bénéficié d'un élagage et un nouveau sentier a été créé pour accéder en bas de la digue. Le chenal de 300 mètres a été curé, de même que le fonds de l'étang, et les berges les plus érodées ont été enrochées. Enfin, une île a été créée au milieu de l'étang pour favoriser la bio diversité.

L'opération a duré près d'un moins. Elle s'est déroulée en étroite collaboration avec l'association givrotine « Pêche et loisirs », qui a effectué la semaine dernière le transfert des poissons présents dans l'étang vers un autre plan d'eau.