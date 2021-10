Une jeune équipe dirigeante pour l'Association Basket de Châtenoy

Rien de telle qu’une assemblée générale pour faire un point de la situation d’une association sportive. Ce fut le cas pour l’ABC, entendez l’Association Basket de Châtenoy le Royal qui, avec une jeune équipe dirigeante relance cette section sportive châtenoyenne après un si long temps dû aux conditions sanitaires de ce derniers mois.

Dans un premier temps, par une assemblée générale extraordinaire cette équipe s’est attachée à remettre un peu à jour les statuts en clarifiant et en s’adaptant aux statuts de la FFBB ou encore en permettant un renouvellement du bureau les années olympiques, tous les quatre ans.

Revenu en assemblée générale ordinaire, place a été laissé au rapport d’activité de la présidente en exercice Laurie Trébucq, entouré de son bureau directeur : Valentin Gras, vice-président; Maud Conry, secrétaire et Maxime Perrodin, trésorier. Un rapport ou l’activité s’est trouvée réduite à rien en matières sportive, événementiel ou conviviale, du fait des circonstances sanitaires.

Prêt pour une nouvelle saison

Avec un effectif de 75 membres ( 34 adultes, 31 jeunes et 10 membres bénévoles) l’ABC peut envisager une nouvelle saison dont les calendriers ne sont pas encore mis en place au niveau Fédéral ou Comité.

Deux équipes seniors masculins sont engagés en 5 x 5 et une équipe en 3 x 3 et trois groupes d’enfants devraient assurer cette saison dont une équipe U13 qui peut désormais s’entrainer le jeudi soir de 18h30 à 20h30.

« Beaucoup de choses ont été suspendues à cause de la crise sanitaire » a souligné la présidente « De ce fait nous avons fait un point entre les licences prises et payées avant le confinement. Par ailleurs nous avons besoin de bénévoles pour encadrer, aider que ce soit pour les enfants ou pour le club. Tout le monde est le bienvenu et nous avons besoin de vous. Merci aux parents qui aident et aux joueurs qui peuvent venir entrainer les enfants. »

Une situation financière saine

Au cours de cette assemblée générale le trésorier sortant, Sylvain Sagaspe, a fait un dernier point en ce qui le concerne, en remerciant celles et ceux qui l’ont soutenu pour assurer la survie du club. Il passe le relais à Maxime Perrodin, à qui il a appartenu de présenter le budget prévisionnel en soulignant que le dossier Caisse des Dépôts et Consignations étaient enfin réglé ce qui a réinjecté 1382 € dans la trésorerie du club.

A noter le prix de la licence seniors fixé à 170€ pour jouer en 5x5 et possibilité de faire du 3X3; la licence seniors uniquement en 3X3 est de 100€; pour les enfants elle est (pour le moment) de 70€ mais devrait être revue à la hausse compte-tenu de l’appel de cotisation fédéral.

Avant l’intervention des officiels invités, Christian Cuenot, membre du Comité de Bourgogne de basket et dirigeant au sein du club, a remis deux récompenses fédérale à Théo Bouvier et Julien Ingrez pour les remercier de leur engagement arbitral.

Des satisfecit officiels

Pour Jean-Marc De Micheli, président de l’OMS c’est avec une grande satisfaction qu’il voit une équipe U13 engagée : « C’est la preuve d’un travail de fonds du club pour former des jeunes . Je suis également satisfait de voir un nouveau bureau et je vous souhaite à tous bon courage et bonne saison. »

Du coté municipal parole à d’abord été donné à Henri Lombard, adjoint aux sports qui a bien noté les travaux à mettre en route en rappelant la nécessité d’avoir un seul interlocuteur au sein du club pour assurer la liaison avec la mairie et d’ajouter : « Bonne saison 2021 - 2022 et je vous félicite de pouvoir continuer à construire votre club au travers des gamins. »

Qui mieux qu’un président de club comme celui de l’Elan que de conclure cette assemblée, qui plus est, maire de Châtenoy le Royal. Vincent Bergeret se dit très fier de voir l’association avec trois équipes de jeunes : « Car le basket est un excellent sport et je formule le vivant espoir de voir la vie reprendre un chemin normal. Le monde associatif a beaucoup trinqué dans cette période. Je vous souhaite une bonne saison et à l’année prochaine avec de bonnes surprises. »

JC Reynaud