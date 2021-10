L’extension du mur d’escalade de la salle de sports de Champforgeuil inaugurée jeudi 21 octobre a été baptisée Jean-Paul Demange.

7 voies supplémentaires pour le mur d’escalade de la salle des sports Steeve et Christophe Guénot à Champforgeuil.

Ce jeudi soir Annie Sassignol maire de la commune, a inauguré l’extension du mur d’escalade de la salle de sports en présence de Jean-Paul Demange ancien président du club d’escalade ̏Les Lézards au soleil˝, de Dominique Melin conseillère départementale, des élus, de Bénédicte Sassignol présidente depuis 3 ans du club, de Thomas et Romain animateurs et d’adhérents. En reconnaissance à celui qui a été de nombreuses années le président fondateur du club, cette extension porte désormais le nom de Jean-Paul Demange. Le mur, de type structure artificielle d’escalade, a été mis en service en 1985/1994, c’était déjà une belle réalisation pour la commune. Madame le maire a rappelé que le financement des travaux pour cette extension avait été à la charge du département et de la commune.

Elle a remercié Jean-Paul Demange pour sa grande implication dans la réussite du club ainsi que Bénédicte qui a pris la relève de la présidence et l’ensemble des membres du club qui participent à de nombreuses actions comme le téléthon, le championnat départemental… Le club compte 70 adhérents dont 42 jeunes.

Jean-Paul Demange, à 75 ans, a inauguré à sa manière l’extension du mur en grimpant accompagné du petit Paul 4 ans déjà très adepte de l’escalade. La relève est assurée !

C.Cléaux