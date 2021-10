Les commerçants de Chalon-sur-Saône se préparent pour Halloween (1)

Halloween approche à grands pas à Chalon-sur-Saône. Nombreux sont les commerçants et les restaurants de la ville qui se préparent à célébrer cette fête. Tour d'horizon avec Info Chalon.

«Des bonbons ou un sort!»



Vitrines tape-à-l'œil pour les uns inspirés de films d'horreur entre citrouilles, fantômes, squelettes grimaçants et sorcières chevauchant leurs balais ou clins d'œil plus discrets pour les autres, une chose est sûre : bon nombre de commerces et de restaurants de Chalon-sur-Saône s'apprêtent à célébrer Halloween, cette fête américaine d'origine celte arrivée aux États-Unis par les Irlandais vers 1885-1910.



Il s'agit d'une forme revisitée et carrément plus festive de Samain, première des quatre grandes fêtes religieuses de l'année celtique.



À la charnière entre l'été qui s’achève et l'hiver qui commence, Samain était fêtée le 31 octobre. Durant cette nuit, s'ouvre le passage entre le Sidh, le monde souterrain, et le monde des humains, les morts remontent alors à la surface et viennent chercher certains vivants pour les emporter avec eux.



Et donc face à ce danger, il est important de se protéger.



Et comment se protège-t-on?



Tout simplement en faisant peur, avec les citrouilles qui sont là pour effrayer les morts mais aussi en se déguisant.



Aujourd'hui, ce sont toujours les enfants déguisés qui partennt à la chasse aux bonbons lançant la célèbre formule.



Dans cette série en plusieurs volets, Info Chalon fait le tour des commerces et restaurants de Chalon-sur-Saône qui célèbrent Halloween ou marquent le coup à leur manière.



Au Chamas Tacos, 21 Boulevard de la République, niveau décoration, nous sommes bien dans le thème. L'établissement propose 50% de remise sur la commande (hors boisson et dessert) de tous les clients qui viendront déguisés. Alors n'hésitez pas! Ce jour-là, les employés seront eux-mêmes déguisés.



Juste à côté, à Pizza Cosy, 19 Boulevard de la République, les employés seront également déguisés le jour J et là aussi on a mis le paquet côté décoration. À noter que les petites serviettes à la disposition des clients sont en forme de citrouilles. Une attention plutôt sympa!



Nous continuons notre tour d'horizon avec la Boulangerie pâtisserie Banette Marion et Joffrey Boutreux, 13 Rue de la Citadelle, qui a entièrement redécorée sa vitrine sur le thème d'Halloween. Marion nous assure qu'elle sera déguisée dimanche matinN'hésitez pas à faire un tour pour admirer sa vitrine et découvrir le déguisement que cette dernière aura choisi!



Dernier établissement visité pour ce premier volet, La Mie Câline, 2 Place du Général de Gaulle, qui fait également un clin d'œil à cette fête. Les employés de l'établissement nous assurent qu'ils seront eux aussi déguisés le 31 octobre.



La suite dans le prochain volet.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati