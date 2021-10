AVIS DE DECES - Monsieur Patrick CHEVALIER

CHALON-SUR-SAÔNE



Marie-Elisabeth Chevalier, son épouse ;

Carine et Cédric,

Patrick et Nathalie,

ses enfants et leurs conjoints ;

Nolan, Killian, Gabin,

ses petits-fils ;

parents et amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Patrick CHEVALIER



Ses obsèques civiles seront célébrées jeudi 28 octobre 2021, à 13h15, au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Une urne à dons sera disponible au profit de la Ligue Contre le Cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.