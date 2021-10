Saint-Rémy se met au PINK-pong

Samedi 9 octobre, le club de Saint-Rémy Tennis de Table a organisé son premier tournoi Octobre Rose, dans le but de collecter de l'argent en faveur de la lutte contre le cancer du sein. La nouvelle présidente du club, Karine Franck, à l'origine du projet, a su mobiliser bon nombre de bénévoles du club afin d'organiser l'événement. Le tournoi fut une belle réussite, puisqu'avec une trentaine de participants, licenciés et non-licenciés, compétiteurs et loisirs, ce sont 350€ qui ont pu être récoltés pour la Ligue contre le cancer ! Par ailleurs, l'ambiance fut chaleureuse, les bénévoles du club ayant grandement participé au bon déroulement du tournoi.

Côté sportif, c'est Lilian Jeannin qui s'est imposé en finale face à Maxime François, qui vient tout juste de signer au club. Théophile Dhotel et Tom Bouchacourt complètent le classement.

A coup sûr, une deuxième édition aura lieu en octobre 2022, avec on le souhaite, le même engouement !