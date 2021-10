Les mini-fusées ont pris leur envol lundi 25 octobre au centre de loisirs de l’Escale à Saint Rémy.

Pour ce début de vacances Déborah Boucassot leur avait concocté une activité mettant en jeu leur imagination créative, le travail manuel et un peu de technique.

6 enfants participaient à cette activité de fabrication de mini-fusées avec la ferme intention de les voir s’envoler dans le ciel de la cour de l’escale. Une grande partie de la journée a été consacrée à confectionner les fusées à partir de bouteilles plastique et de divers objets de récupération tels que des abat-jours de lampe et autres éléments. Ils ont totalement pris le projet en main en faisant travailler leur imagination pour ensuite passer à la phase réalisation : découpage, montage, collage, peinture et décoration pour donner naissance aux fusées. Pour faire décoller les fusées, ils ont bien sûr fabriqué une rampe de lancement.

En milieu d’après-midi, tout était prêt pour le départ, remplissage du corps de la fusée non pas avec du carburant mais simplement avec la bonne quantité d’eau qui permettra aux mini-fusées de décoller. Déborah a procédé aux premiers tests en installant elle-même le dispositif de propulsion qui n’était rien d’autre que de l’air comprimé fourni par une pompe à main. Et voilà, les fusées ont tour à tour monté dans le ciel de la cour pas forcément très haut pour certaines mais toutes ont pris leur envol plusieurs fois.

Une véritable réussite pour une activité ludique et sans danger qui a bien amusé les tous petits qui étaient là en spectateurs ainsi que Brigitte Martin ajointe à la commune présente pour apporter son soutien à nos jeunes astronautes en herbe.

C.Cléaux