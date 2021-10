Nouveau commerce à Chalon-sur-Saône : « Degrif Marques », des articles de prêt-à-porter hommes et femmes à des prix très attractifs

Ouvert ce samedi 30 octobre, la boutique « Degrif Marques » située 18 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, vous propose une gamme de vêtements provenant de déstockages de marques connues pour femmes et hommes mais aussi, chaussures, maroquinerie et de nombreux accessoires.

Dans ce commerce de prêt à porter où toutes les tailles vous sont proposées, Usman et Aza sauront vous conseiller sur le meilleur choix possible.

Dans cette boutique tout est soigné avec style et précaution pour que vous vous sentiez bien afin d’aborder la mode à petits prix.

Le magasin « Degrif Marques », 18 rue aux Fèvres à Chalon-sur-Saône, est ouvert mardi, mercredi, jeudi et samedi de 10 H à 13 H et de 14 H à 19 H, le vendredi de 9 H à 13 H et 14 H à 19 H et le dimanche de 9 H à 13 H (fermeture le lundi).

J.P.B