Le pôle d'excellence industrie 4.0 de UIMM officiellement inauguré sur les bords de Saône

Voilà Chalon sur Saône confirmée dans son rôle de figure de proue de l'innovation et de la formation industrielle. Avec son 2e pôle régionale de formation après celui dédié à la robotique à Dijon et inauguré en 2016, c'est l'industrie 4.0 et Chalon sur Saône qui se trouvent confortés par l'UIMM71/21.

En présence d'élus locaux, du Sous-Préfet de l'arrondissement, de Jean-Claude Lagrange -Vice Président à l'économie au Conseil Régional, de Sébastien Martin, Hubert Mongon - Directeur Général de l'UIMM nationale, Philippe GUERIT - Président de l'UIMM 21, de Fabien Rossignol - Président du MEDEF 71, les locaux dédiés aux procédés les plus innovants en matière de soudage et de technologies additives ont été officiellement inaugurés.

Sur 2200 m2, les deux étages du site chalonnais proposent tous les derniers équipements à destination de tous les publics, qu'ils sont alternants, stagiaires ou demandeurs d'emploi sans compter les salariés en phase de réorientation professionnelle. Pour rappel, les locaux historiques du pôle formation ont été reliés par une passerelle afin d'assurer en toute sécurité la jonction entre les deux bâtiments.

Robotique, cobotique, réalité augmentée et maintenance prédictive sont au coeur des enseignements pratiqués sur le site piloté par l'UIMM.

L'enjeu au coeur des ambitions reste bien la promotion des filières et des métiers de l'industrie

A tour de rôle, Nathalie TRZESNIOWSKI, Sébastien MARTIN, Hubert MONGON et Jean-Claude LAGRANGE ont souligné l'importance de "l'offre de formation innovante". L'idée étant de proposer des parcours de formation qui intègrent toutes les nouvelles technologies de l'industrie 4.0, allant du BTS au diplôme d'ingénieur.

Depuis la rentrée de septembre une licence Conception 3D qui forme les futurs concepteurs a été ouverte à Chalon sur Saône alors qu'une licence Intelligence Artificielle est annoncée pour septembre 2022 en partenariat avec le CNAM et l'ENSAM. Pour 2023, d'autres formations devraient être proposées telles que des parcours en alternance d'ingénieurs en IOT, en cybersécurité ou en Contrôle Non Destructif, ainsi qu'un Master en développement durable et design industriel. Chaque année, ce sont quelques 380 apprentis et 150 alternants qui sont formés ainsi que 2000 salariés.

Au-delà de la formation à proprement parler, l'UIMM a rappelé sa mission "au service des entreprises" en "accompagnant les entreprises vers l'industrie du futur en intégrant l'évolution technologique et numérique dans leurs outils de production".

Laurent Guillaumé