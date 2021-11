BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ : Sept nouveaux lauréats pour des Projets Alimentaires Territoriaux

La préfecture de région précise que 4,5 millions d'euros sont attribué à la Bourgogne-Franche-Comté pour renforcer le développement d’une agriculture et d’une alimentation locales et durables.

Communiqué de la préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté du 5 novembre 2021 :

Les projets alimentaires territoriaux (PAT) visent à renforcer le développement d’une agriculture et d’une alimentation locales et durables. Ils jouent un rôle essentiel pour accélérer la transition agricole et alimentaire en rapprochant les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les collectivités territoriales et les consommateurs.

Le plan de relance dédie 80 M d’euros au déploiement de ces projets, dont 4,47 M d’euros ciblés spécifiquement à la région Bourgogne-Franche-Comté.

Depuis le début d’année, ce sont désormais 26 projets qui sont reconnus par le Ministère, répartis dans les différents départements de la région. 24 de ces projets ont été accompagnés au titre du plan de relance, pour un montant total de 4,357 M d’euros, avec des montants d’aide variant de 40 000 euros à plus de 476 000 euros.

Les derniers projets retenus sont au nombre de sept. Ils concernent le PAT de Dijon Métropole, le PAT départemental de Côte d’or, le PAT du Val de Saône « Manger local CAP ou pas CAP », le PAT de l’Agglomération Bisontine, le PAT de la Nièvre, le PAT du Département de l’Yonne, et le PAT de l’Aillantais en Bourgogne. Ces PAT seront accompagnés pendant 2 à 3 ans au titre du plan de relance.

Parmi les projets retenus figurent :

- Un projet visant à intégrer à différents PAT le REPAFEB, réseau des établissements publics de formation agricole de Bourgogne Franche-Comté, qui représente 17 Exploitations Agricoles et 3 ateliers technologiques. Ce projet doit permettre au réseau de se structurer collectivement pour optimiser la commercialisation de ses produits. Parmi les pistes : site internet, création d’une marque, magasins collectifs, vente à la restauration collective.

- Sur le territoire de la CC Auxonne Pontailler val de Saône, huit exploitations agricoles maraichères constituées en GIE souhaitent construire un outil collectif de stockage/logistique, contribuant ainsi à la structuration d’une filière locale de produits maraichers de la production à la distribution.

- Le syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement des déchets s’engage dans l’accompagnement d’écoles et communes et dans la sensibilisation du grand public pour lutter contre le gaspillage alimentaire au moyen d’une campagne de communication qui expérimentera les ressorts liés aux sciences comportementales et notamment l’utilisation de nudges.

- Le département de l’Yonne va lancer une étude qualitative sur l'offre alimentaire destinée aux publics en situation de précarité alimentaire.