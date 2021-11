AVIS DE DECES - Monsieur Jean DESFONTAINES

LE CREUSOT, RULLY



Madeleine, sa sœur ;

Odette, sa belle-sœur ;

Sylvie, Marilyne et Serge,

Florence et Frédéric,

ses nièces et leurs époux ;

Michel et Brigitte,

son neveux et son épouse ;

Sébastien, Thomas, Mélodie, Morgane et Gabin,

ses petits-neveux

et petites-nièces ;

ainsi que toute la famille et amis, ont la tristesse de vous faire part du décès

Jean DESFONTAINES

survenu le 2 novembre 2021 à l'âge de 83 ans.

Jean repose à la chambre funéraire de l'Hôtel Dieu.

Ses obsèques religieuses auront lieu le lundi 8 novembre 2021 à 9h15 en la salle de cérémonie du crématorium.

Fleurs uniquement.

La famille remercie le personnel soignant de l'EHPAD Saint Henri pour sa gentillesse et son dévouement.

La famille rappelle à votre souvenir son épouse,

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Thérèse DESFONTAINES

décédée en 2014.