Bienvenue à Léa TERRET mise au monde par son grand-père

Léa TERRET est née le 1er novembre à Allériot au domicile de ses parents, Lydie SATORI et Mickaël TERRET. Le papa, trop sensible, a perdu ses moyens pour intervenir avant l'arrivée des secours, mais heureusement que le grand-père était là !! C'est lui qui a mis au monde sa petite fille. Quand les pompiers et le SAMU sont arrivés 15 minutes après la naissance, ils n'ont pu que vivement le féliciter.Léa est le troisième enfant de la fratrie après Maxime, 6 ans 1/2 et Léna, 3 ans 1/2.

La maman est agent d'entretien et le papa cariste.