Info Chalon présent sur le concours de pétanque international du ‘Bouchon d’Or’ à Montreux en Suisse

Une soirée réception très bien organisée en présence de plusieurs champions du Monde et un concours ce samedi et dimanche avec un plateau très relevé ! Interview et photoreportage...

Le Bouchon d’Or est l’un des concours les plus prisés du monde de la pétanque tant son organisation est remarquable. Ce vendredi soir, au boulodrome du club Clarens, de nombreux champions du monde tels que : Philippe Suchaud, Dylan Rocher, Damien Hureau, Christian Fazzino… ont répondu présent à l’invitation de l’organisateur de cet événement Livio Grando entouré de toute sa sympathique équipe.

Une soirée de l’amitié qui s’est déroulée dans le plus grand respect des mesures sanitaires en vigueur & le contrôle du pass sanitaire!

Dans une très grande convivialité et après avoir partagé un repas de l’amitié, ces grands champions n’ont pas hésité à partager une soirée pétanque avec les invités du club et certaines équipes participantes au concours.

Un concours très relevé avec deux équipes de France composées pour l’équipe A de la triplette de champion du monde Suchaud-Rocher-Hureau et de l’équipe B composé du champion du monde Fazzino associé à Pailheret et Pinto... mais aussi l’équipe nationale Suisse composée de Molinas - Bapst - Matthey et de nombreuses autres équipes toutes aussi valeureuses les unes que les autres telles que : Salins- Le Verney -Leman - Riddes – Bulle...

Lors de cette soirée, on notait également la présence de Claude Azema, Président de la FIPJP (Fédération Internationale de Pétanque et de Jeu Provençal) assisté de son trésorier Michel Signaire.

A cette occasion, Damien Hureau a bien voulu répondre également à quelques questions d’ Info Chalon.com:

Je crois savoir qu’il y a une raison supplémentaire à votre présence outre celle de gagner ce concours, non ?

D.H : « Oui, c’est vrai ! Je viens jouer ici avec Philippe (Suchaud) et Dylan (Rocher) et mon papa Marco en 4ème joueur car là, c’est un petit peu particulier. En effet, on joue avec mon papa à l’occasion de son anniversaire et c’est son cadeau que je lui fais car je sais qu’il connait très bien le milieu de la pétanque et tous les joueurs. Il a eu 70 ans cet été et comme cadeau je lui ai offert le fait de jouer avec nous lors de ce concours ! ».

Votre meilleur souvenir ici ?

D.H : « Je suis venu il y a une dizaine d'années à trois reprises ici et il me semble bien l’avoir gagné avec Philippe Quintais et Julien Lamour !

Parmi tous vos titres ‘Champions de France’, ‘Champion d’Europe’, ‘Champion du Monde’, quel est celui ou ceux qui restent importants à vos yeux ?

D.H : « Principalement, c’est le titre de Champion de France parce que j’ai remporté ce titre associé avec mon frère qui est également ici. Ensuite, vient le titre de Champion du Monde parce que c’est la consécration et qu’il n’y a rien au-dessus. Pour terminer ,il y a eu le Championnat d’Europe mais il est arrivé bien après, mais néanmoins cela reste un bon souvenir ! ».

Quelles sont vos ambitions pour ce concours de Montreux 2021 ?

D.H : « Là ! On va tout faire pour gagner et en tout cas on va essayer. On a l’équipe pour ça donc on va faire tout notre possible ! ».

Pour information ce concours est organisé de la façon suivante :

2 poules de 8 triplettes soit 48 joueurs au total. Toutes les équipes se rencontrent sur la journée du samedi. Les 4 premiers de chaque poule forme la poule A et se rencontreront le dimanche, les 4 équipes restantes occuperont la poule B et se rencontreront le dimanche. Quant aux derniers des deux poules, ils sont directement éliminés dès le samedi soir.

Quelques champions en action :

Philippe Suchaud,

Damien Hureau,

Christian Fazzino,

Petit clin d’œil au Président du club de Clarens Reynald Deanzer,

à Pierre Alain Dumas, Vice-président du club de Clarens

au chef de la raclette, Branco Savicev !

A notre ami Francis Gerber,

Philippe SanMartin,

Le papa de Damien Hureau, Marco

Le Photoreportage info-chalon.com

J.P.B