COMMEMORATIONS DU 11 NOVEMBRE - A Chalon sur Saône, parcourez l'exposition "l'air de la guerre"

Plusieurs thèmes sont abordés avec une mise en situation nationale des événements (ordre de mobilisation, ordre de réquisition des chevaux, tickets de rationnement...), une vision plus chalonnaise des événements (les hôpitaux chalonnais, les troupes étrangères qui prenaient le train à Chalon ou encore les hangars chalonnais où étaient fabriqués les avions…), une série consacrée aux infirmeries et enfin un zoom sur l’aviation qui retrace de façon pédagogique les grandes étapes de son développement pendant cette première guerre.

« Les As de la première Guerre Mondiale »

Prêtée par l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) de Saône-et-Loire et réalisée en partenariat avec le groupe aéronautique SAFRAN, cette exposition rend hommage aux aviateurs de la Grande Guerre. Pédagogique et chronologique, l’exposition rappelle les grandes étapes du développement de l’aviation et les progrès fulgurants réalisés dans ce secteur industriel au cours de la guerre.

Des pièces inédites provenant du Musée Nièpce

Le Musée Nièpce exposera diverses photos de guerre en 3D (la Ville fournit gratuitement les lunettes aux visiteurs). Deux appareils photos d’une grande rareté, et jamais exposés, seront présentés au public : un appareil intégré dans une mitraillette pour régler la visée de tir ; l’autre, attaché sous les avions, prenait des photos cartographiques des sites de guerre.

Une correspondence chargée d’émotion

Issu des collections du musée Nièpce, un film présente la correspondance entre deux Chalonnais, Antoine Bajard dit “Tonio”, parti au front, et Marcelle Meunier, surnommée “Mama” restée à Chalon. Ce film permet de retracer chronologiquement l’évolution de l’état d’esprit des soldats au front entre 1914 et 1918.

Pour compléter cette exposition et pour mieux apprécier l’ensemble de ces éléments, des vitrines présenteront des objets historiques de la première guerre : casques, médailles, journaux d’époque…



Temps forts du 11-Novembre

Cérémonie commemorative de l’Armistice de 1918 :

jeudi 11 novembre à 11h, place de l’Hôtel-de-Ville

Vernissage de l’exposition « L’air de la guerre »

jeudi 11 novembre à 12 h dans les Salons de l’hôtel de ville.

Infos pratiques de l’exposition « L’Air de la guerre » : entrée libre en mairie du 11 au 20 novembre aux horaires d’ouverture de la mairie, port du masque obligatoire.