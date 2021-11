Un joli mécénat local en faveur de la reconstruction de la cathédrale Notre Dame de Paris

Marion et Grégoire Juillot, qui ont repris les commandes de l'aventure familiale, affichaient le sourire aux côtés de leurs 70 salariés ce vendredi matin. Un moment d'échanges et de convivialité autour de l'opération "Notre Dame de Paris", "histoire de marquer le coup autour des métiers de la forêt et du bois" livrait Grégoire Juillot, devant plusieurs maires dont ceux de Givry, Ouroux sur Saône, Saint Germain du Bois ou Saint-Désert. Christian Guigue, maire de Saint-Germain du Bois et Jean-Michel Desmard, maire d'Ouroux sur Saône ont souligné leurs participations à travers la donnation de plusieurs arbres qui serviront à la future charpente de Notre Dame.

A la Scierie Réunie du Chalonnais, ce sont 21 grumes de chêne qui ont été prelevées dans les forêts communales du Chalonnais au cours des mois de septembre et octobre. C'est dire que l'opération sciage à laquelle étaient conviés les élus locaux avait une valeur toute symbolique. A partir de là, il faudra attendre encore une bonne année avant que la livraison aux charpentiers soit effectuée.

Pour rappel, la reconstruction de la charpente de Notre Dame mobilise quelques 2000 chênes prelevés à travers toute la France, sur des initiatives similaires à celle du Chalonnais.

Laurent Guillaumé