Phases qualificatives du concours de pétanque international du ‘Bouchon d’Or’ à Montreux en Suisse : les champions du monde, favoris du concours, répondent présents les outsiders aussi

La 30e édition du concours de pétanque international du Bouchon d’Or a été lancée officiellement par son organisateur Livio Grando devant de nombreuses équipes suisses et françaises et un public venu nombreux.

Extrait du discours : « Permettez-moi, au nom du boulodrome de Montreux, de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue. Nous sommes heureux de vous recevoir après cette période que nous avons tous vécu, une période mouvementée et j’espère que l’on va terminer cette Covid et que l’on pourra continuer dans de bonnes conditions […] Nous sommes contents que vous ayez tous accepté notre invitation qui vous avait été adressée. Je vous remercie d’avoir joué le jeu lors des contrôles sanitaires que nous avons été obligés de mettre en place et je vous remercie pour votre compréhension. Je salue la présence parmi nous de nos autorités fédérales autour de la pétanque internationale avec la présence de Claude Azéma, accompagné de son trésorier monsieur Michel Signaire. Sachez que cela nous fait toujours plaisir de vous recevoir. Merci également à messieurs Fazzino, Suchaud, Rocher, Hureau de leur présence, ce sont des joueurs que l’on a l’habitude de voir sur des chaînes de télévision et nous aurons la chance de les voir avec nos yeux et je pense que cela fera plaisir à tout le monde. Merci à la Fédération Suisse de sa présence avec sa sélection qui ira défendre ses couleurs lors des Championnats du Monde en Espagne dans quelques jours. Nous sommes heureux aussi d’avoir la présence du jeune espoir Suisse ‘Olive Augey’ qui représentera la Suisse aux Championnats du Monde juniors. Je remercie également la présence d’un arbitre officiel en la personne de Jean Luc Segado… ».

Lors des phases qualificatives, les triplettes des deux équipes de France composées pour l’équipe A de la triplette de champion du monde Suchaud-Rocher-Hureau associée à Marco Hureau (père) et de l’équipe B composée du champion du monde Fazzino associé à Pailheret et Pinto... n’ont pas fait de détail pour terminer respectivement première de leur poule.

Résultats de l’équipe A : 13 à 1 contre Zurich, 13 à 1 contre Euroboules, 13 à 0 contre boulodrome de Montreux, 13 à 2 contre la Ravoire, 13 à 6 contre Motty, 10 à 4 contre Bulle, 13 à 1 contre Narcisses et 13 à 4 contre Salins.

Résultat de l’équipe B : 13 à 0 contre Villeneuve, 13 à 1 contre Clarens, 13 à 1 contre Verney, 13 à 6 contre Riddes, 10 à 6 contre Léman Pétanque, 12 à 5 contre Président, 9 à 1 contre la sélection suisse et 13 à 8 contre Roanne.

Deux équipes d’outsiders terminent 2e :

Résultats de l’équipe Euroboules : 13 à 1 contre Narcisses, 13 à 6 contre Zurich, 13 à 8 contre Motty, 13 à 0 contre la Ravoire, 12 à 3 contre le Boulodrome de Montreux, 11 à 9 contre Salins et perdu 4/12 contre Bulle et 1/13 contre France A.

Résultats de l’équipe de Verney Puidoux : 13 à 4 contre Riddes, 13 à 5 contre Roanne, 7 à 6 contre la sélection Suisse, 13 à 0 contre Président, 13 à 0 contre Villeneuve, 13 à 5 contre Léman Pétanque, 13 à 4 contre Clarens et perdu 1 à 13 contre France B

Equipes qualifiées pour le concours A : France A, Euroboules, Le Motty, Bulle, France B, Le Verney Puidoux, Leman Pétanque et sélection nationale Suisse.

Clin d’œil à l’arbitre du concours international Jean Luc Segado, licencié au club de pétanque de Yverdon, 1ère année d’arbitrage en Suisse (7 ans en France) titulaire du BF1 et BF2 et qui prépare le diplôme international afin de développer ses qualités professionnelles au sein de la fédération Suisse.

