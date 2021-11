AVIS DE DECES - Monsieur Patrice RYAUX

DEMIGNY



Carine Ryaux,

son épouse ;

Angélique et Florian,

Philippe et Julie,

Gabrielle,

Charles,

ses enfants ;

Victoria,

sa petite-fille ;

François et Bernadette,

son papa ;

Alice et Jean,

sa maman ;

Gérard et Adriana,

ses beaux-parents ;

Catherine et Maud,

ses sœurs ;

ses belles-sœurs;

sa famille;

ses nombreux amis;

ont la tristesse de vous faire part du décès accidentel

Patrice RYAUX

survenu le 16 octobre 2021, à l'âge de 58 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu mercredi

10 novembre 2021, à 14h30, en la basilique Notre-Dame

à Beaune. L'inhumation se déroulera dans l'intimité

de la famille.