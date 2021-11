Ma Commune Ma Santé - De nouvelles permanences à Chalon-sur-Saône

La Ville de Chalon accompagne les Chalonnais dans la recherche d’une complémentaire santé adaptée à leurs besoins. Dès ce lundi 8 novembre, de nouvelles journées de permanences permettent de faire un choix.

Le dispositif « Ma commune Ma Santé », porté par l’association Actiom, s’adresse à tous ceux qui souhaitent retrouver une couverture santé de qualité et/ou économiser sur les cotisations mensuelles en préférant une offre collective et mutualisée, à un contrat individuel. Grâce au partenariat de la Ville avec l’association Actiom vous bénéficiez ainsi des meilleurs garanties santé et des services complémentaires au meilleur prix calculé selon votre profil et vos véritables besoins. Ces offres sont sans limite d’âge, ni questionnaire de santé.

L’association « Actions de mutualisation pour l’amélioration du pouvoir d’achat » est une association d’assurés loi 1901, totalement indépendante. Son rôle est de représenter et de défendre les intérêts de tous ses adhérents dans le domaine de la complémentaire santé, en étroite collaboration avec ses partenaires assureurs et mutualistes. L’objectif commun est donc de proposer les garanties les mieux adaptées (options, tarifs, services et avantages complémentaires) auprès des administrés des Communes et Départements partenaires.



Pour qui ?

Pour bénéficier de Ma Commune Ma Santé, il faut habiter Chalon-sur-Saône (résidence principale ou secondaire), y être commerçant, artisan ou agriculteur, professionnel libéral installé sur la commune, être employé territorial ou agent municipal au sein de la Ville de Chalon-sur-Saône.



Permanences hebdomadaires

À partir du 8 novembre, tous les lundis et sur rv (03 85 93 85 41) =

Le matin de 9h à 12h au Pôle administratif de l'île Saint-Laurent (service Social) au 15 quai Chambion.

L’après-midi de 13h30 à 16h30 à la Maison des Seniors au 36 rue Général Leclerc.

Sans aucune obligation de souscription, cet entretien gratuit peut permettre de trouver une mutuelle sur mesure.



Autres renseignements : macommunemasante.org