RTC 45 - Pontault Combault 19

Dimanche, les hommes de Rudy Léger, Jérôme Bonnard, Arnaud Levasseur et Matthieu Verdreau savaient pertinemment que pour continuer à espérer dans cette poule, il fallait nécessairement faire de bons résultats à la maison. Les cinq points pris à domicile ce dimanche avec 7 essais inscrits sont de nature à se rassurer même s’il reste un travail de fon à faire sur la défense sans ballon.

En effet, le traditionnel trou d’air de 20 minutes, observé lors des matchs précédents est toujours là et a permis à l’équipe visiteuse de scorer. Alors une victoire bonifiée certes qui permet d’aborder la prochaine rencontre, contre le voisin creusotin dimanche prochain, sans pression particulière. Une nouvelle fois, pour la prochaine confrontation Le Creusot-Chalon, les favoris seront bien les rouge et bleu, et non les chalonnais !

Résultats : RTC 45 - 19 SPO (mi temps : 31- 0)

7 essais pour Chalon : Raphaël Lebeault (2), Vivian Gonon, Robin Denet, Pablo Fernandes, Damien Muntz et Maxime Bajard.

5 transformations de Vincent Genevois.

Equipe B :

Résultats : RTC 35 - 5 SPO (mi temps :13 - 5) pour Chalon 5 essais de Thomas Drivot (2), Antoine Dichant, Loïc Picamelot, Jonathan Lepeytre. 2 transformations et 2 pénalités de Thomas Drivot.

Prochaines dates de rencontres de fédérale 2 :

Dimanche 14/11/21 COC - CHALON

8ème journée qui voit le RTC se déplacer chez nos voisins creusotins pour un derby attendu à l’occasion du championnat de France de Fédérale B et de Fédérale 2 pour rencontrer les équipes du Creusot Olympique Club (COC).

Dimanche 21/11/21: CHALON - ORLÉANS

J.P.B