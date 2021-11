Semaine noire pour les IADES (infirmiers anesthésistes diplômés d’état) de France

Communiqué de presse

Sur le territoire français la colère gronde dans les blocs opératoires, les infirmiers anesthésistes sont méprisés par les décisions gouvernementales et ils se font entendre.

Ils ont 7 ans de formation 5 ans d’études et deux diplômes d’état, une expertise en réanimation, en urgences et en douleur et aux prélèvements d’organes.

Depuis plus de 60 ans les IADE vous endorment, veillent sur votre santé et vous réaniment. Ils vous soulagent quand la douleur est trop présente.

Vous ne les voyez probablement pas, pourtant ils sont là 24h/24, 7j/7 à veiller sur vous quand vous en avez le plus besoin.

Cette profession essentielle, bien que méconnue, est indispensable à la bonne prise en charge des patients nécessitant une anesthésie.

Il est temps que les infirmiers anesthésistes soient enfin valorisés et reconnus.

Durant la crise sanitaire mondiale, nous avons été envoyés en première ligne car nos compétences spécifiques étaient nécessaires dans les services de soins critiques (urgence, réanimation, service COVID en métropole et les DOM TOM (DROM COM) ...)

Aujourd’hui les infirmiers anesthésistes du Centre Hospitalier WILLIAM MOREY de CHALON s/ SAONE sont en GREVE.

Pour reprendre Mr le ministre Olivier VERAN (ministre de la santé) : « Les IADES sont de simples exécutants dépourvus d’appréciation globale du patient, de démarche diagnostique et thérapeutique autonome et d’approche clinique globale. L’IADE est un technicien sous le contrôle du MAR ». (MAR : Médecin Anesthésiste Réanimateur).

MAIS selon le Décret no 2002-194 du 11 février 2002 qui régit notre profession dit clairement que l’IADE est :

... un personnel « infirmier » habilité à pratiquer l’anesthésie en autonomie dans un cadre sécuritaire défini, sans prescription médicale formelle...

... un personnel « infirmier » habilité à pratiquer la réanimation peropératoire (suppléance des fonctions vitales des patients, en autonomie dans un cadre sécuritaire défini, sans prescription médicale formelle....

... un personnel « infirmier » habilité à réaliser les transports inter-hospitaliers sous assistance respiratoire et/ou sous sédation en autonomie sans présence médicale physique...

NON MONSIEUR LE MINISTRE ! LES IADES NE SONT PAS DES PANTINS ! ILS NE SONT PAS DE SIMPLES EXECUTANTS

Aux vues de la crise sanitaire que connait actuellement l’hôpital et le bloc opératoire de CHALON s/ SAONE, l’équipe d’infirmiers anesthésistes, soutenue par l’ensemble des MAR de l’établissement, participe à ce mouvement de GREVE nationale à leur manière.

Afin de ne pas retarder encore plus les prises en charge chirurgicales sur le bassin chalonnais, l’équipe IADE a décidé de faire entendre sa colère par ce communiqué de presse et non en paralysant les salles de bloc opératoire et par conséquent en annulant des interventions comme cela se fait sur tout le territoire cette semaine.

VOTRE SANTE N’A PAS DE PRIX ! LA SANTE NE SE BRADE PAS !