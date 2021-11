Fontaines Patrimoines a accueilli les troisièmes rencontres patrimoniales du Chalonnais.

Christian Botussi, président de Fontaines Patrimoines, a accueilli les participants en compagnie de Marie Lecestre trésorière et Michel Bonnot secrétaire de l’association, Jean-Claude Bos adjoint et Philippe Gelin conseiller délégué.

En ouverture de cette rencontre, Jean-Claude Bos a rappelé que Fontaines était la seule commune couverte par un comité consultatif comprenant 50% d’élus et 50% d’habitants avec un seul but faire découvrir ou redécouvrir le village aux touristes. Philippe Gelin en charge du comité consultatif a ajouté que les associations pour la sauvegarde du patrimoine de la commune sont un attrait touristique et font travailler l’économie locale.

Présentation du travail et des objectifs de Fontaines Patrimoines par son président Christian Botussi : « Tout d’abord s’occuper du patrimoine bâti, le rendre visible. Deux partenaires nous ont parus évidents, la municipalité et l’office de tourisme du Grand Chalon. Après le volet visibilité, il fallait rendre vivant tout ça d’où l’idée de visites guidées…. » Il a complété son intervention en mentionnant leur volonté de contact avec le Grand Chalon. « Cela s’est concrétisé tout récemment par une entrevue avec Monsieur Poirier, directeur général adjoint en charge de l’attractivité du territoire. Nous avons développé devant lui notre conception selon laquelle il n’existe pas seulement en Chalonnais des capacités touristiques liées au vin, mais aussi des facteurs d’attractivités et de développement touristique lié au patrimoine de nos villages ruraux. »

4 intervenants ont présenté chacun un sujet :

Le patrimoine rural de Saône et Loire et sa valorisation en lien avec les associations par Anne Bleton-Ruget, vice-présidente de l’écomusée de la Bresse Bourguignonne.

Témoignage d’un acteur privé du patrimoine par Christian Boda, propriétaire de l’évêché de St Denis de Vaux.

Le cas d’un édifice patrimonial privé et de sa politique culturelle par Mathieu Pinette du Château de Germolles.

Les attentes et les espoirs des associations patrimoniales du Chalonnais par Michel Ravet président de St Rémy Patrimoine.

Des sujets pleins d’intérêts qui montrent la nécessité pour les associations patrimoniales d’entretenir des échanges et mettre en place des liens permanents pour pouvoir peser auprès des instances politiques sur l’importance de mettre en valeur ces trois axes, le patrimoine dans l’attractivité touristique de la région, la ruralité et le développement de l’économie locale.

Dans un premier temps Fontaines Patrimoines sera le représentant auprès du Grand Chalon pour l’ensemble des associations présentes. Pour mémoire, le patrimoine n’est pas une compétence du Grand Chalon à la différence du tourisme mais il peut être un acteur pour apporter une aide aux associations patrimoniales.

C.Cléaux