Apprendre les bases de la danse tout en s'amusant avec l'éveil corporel d'Espace Danse

Tous les mercredis, Espace Danse propose un cours d'éveil corporel et d'initiation à la danse ouvert aux 4-5 ans à la Maison des Sports. Plus de détails avec Info Chalon.

Professeur de danse à Espace Danse depuis la création de l'association en 1995, date de sa création, Hervé Givord donnait un cours d'éveil corporel et d'initiation à la danse réservé aux 4-5 ans ce mercredi 10 novembre à 16 heures, comme tous les mercredis dans la salle de danse de la Maison des Sports.



«Dans ce cours, on expérimente certains principes fondamentaux de manière ludique», nous explique ce dernier.



Ce mercredi, ils étaient huit danseurs en herbe : Anissa, Basile, Elisabeth, Joanna, Louison, Maëlys, Mayssa et Olivia.



Dans ce cours d'une heure, les enfants travaillent la motricité, l'imaginaire, les arts plastiques et même du théâtre.



«Je fais un cocktail de tout cela pour privilégier le vivant le spontané. On travaille sur la confiance en soi, la joie, la spontanéité et l'aventure du mouvement», précise Hervé.



Et de la joie et du mouvement, nos petits danseurs en avaient à foison à les voir courir dans tous les sens et rirent ensemble!



Pour les plus grands, Espace Danse, dont les activités ont repris depuis le 13 septembre, propose de la danse moderne contemporaine (niveaux débutant et moyen) le vendredi pour les 6-9 ans, de 17 heures 15 à 18 heures 15, et les adolescents de 18 heures 15 à 19 heures 15, toujours avec Hervé Givord, Moussa Camara pour une initiation à la danse afro contemporaine ou encore modern jazz, barre à terre ou de la danse fitness avec Delphine Prost, comme nous l'indique Édith Quignard, la présidente de l'association (en photo).



Pour rappel, Espace Danse participera en mai 2022 à la Journée de la Danse au Conservatoire du Grand Chalon.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati

Pour tout renseignement :



Adresse

Maison des Sports

2 Rue du 11 novembre 1918

71100 Chalon-sur-Saône



Contact

Tél. : 03.58.90.28.74 ou 06.32.99.09.86