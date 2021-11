Commémoration du 103ème anniversaire de l’Armistice de 1918.

Une centaine de personnes s'est réunie ce jeudi midi devant le Monument aux morts de Givry, pour commémorer l'Armistice de la première guerre mondiale, et rendre hommage aux femmes et hommes, qui ont donné leur vie pour la France.

La cérémonie a débuté par un dépôt de gerbes au cimetière de Poncey, puis au cimetière de Givry. Dans ce dernier, l'hommage s'est déroulé devant la stèle, qui a été érigée en mémoire des soldats tués ou blessés au front, qui ont été soignés dans l'hôpital temporaire du village, installé à l'époque dans les locaux de l'école Notre Dame de Varanges.

Elle s'est poursuivie devant le monument aux morts du village, en présence des autorités, de l'Harmonie givrotine, de nombreux membres du Conseil municipal, de Sébastien Martin, 1er vice-Président du Conseil départemental de Saône et Loire et de Catherine Parmentier, attachée parlementaire du député Rémy Rebeyrotte.

Sébastien Ragot, Maire de Givry, a lu le message de Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants, pour qui « ce jour et ce mois ont maintenant complètement intégré notre patrimoine commun ». Elle a aussi tenu à rendre un hommage spécifique à Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, qui est décédé le 12 octobre dernier, à l'âge de 101 ans et qui a été inhumé cet après-midi au Mont Valérien, principal lieu d'exécution des résistants durant la Seconde Guerre mondiale.

Puis après avoir rappelé l'attachement de la commune au devoir de mémoire et de transmission, Sébastien Ragot a donné la parole à 6 membres du Conseil municipal des jeunes de la commune. Ces derniers ont exposé au public présent, à l'aide de nombreuses anecdotes récoltées auprès de la givrotine Monette Doutheau, la vie dans le village pendant la première guerre.

Le premier édile a aussi rendu hommage aux 98 «enfants de Givry, qui sont tombés pour la France pendant ce conflit» et aux 7 soldats français, qui sont morts en opération depuis la dernière commémoration du 11 novembre.

Tout le monde s'est ensuite retrouvé devant le caveau municipal pour prendre le verre de l'amitié.