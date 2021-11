Repas offert aux personnes âgées par le CCAS de la ville de Saint Rémy

216 personnes de plus de 70 ans s’étaient inscrites pour ce déjeuner offert par le CCAS de la commune. Florence Plissonnier maire de la commune les a accueillis à l’entrée de la salle des fêtes. Fini les grandes tables toute en longueur, les séniors étaient installés par petits groupes autour des tables rondes de la salle Brassens.

Florence Plissonnier, entourée de quelques adjoints, a fait un petit discours pour souhaiter la bienvenue à tous les séniors présents.

Certains élus, des personnes du CCAS et des bénévoles s’étaient portés volontaires pour effectuer le service, toute une organisation gérée par Martine Bonnin Directrice du CCAS et Magalie Lebeau référente famille et séniors pour ce repas convivial. Une équipe dynamique et pleine d’attentions pour une meilleure convivialité a servi les plats

Florence Plissonnier maire de Saint Rémy, Pascale Barbier adjointe aux affaires sociales, Brigitte Martin et d’autres adjoints avaient pris place pour déjeuner avec les personnes âgées.

Le repas convivial pour ces 216 personnes a été préparé par Morey Traiteur de Châtenoy le Royal. Pour mettre l'ambiance, c’est Jean Michel Tomasz qui a assuré la partie musicale et animation avec son DJ.

C.Cléaux