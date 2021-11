Rugby : dimanche 14 novembre, un derby régional entre Givry-Cheilly qui reçoit Châtenoy le Royal

Ce dimanche 14 novembre 2021 au stade du Chêne à Cheilly les Maranges, l’entente Givry-Cheilly reçoit les Châtenoyens du Chatenoy Rugby Club pour le 4e et dernier match de la phase Aller de cette poule 2 de brassage.

Un match qui a une allure de derby de par la proximité des deux communes que sont Givry et Châtenoy, mais aussi parce que les joueurs se connaissent bien les uns et les autres, pour certains ayant joués sous les mêmes couleurs dans chaque club.

Un match qui donnera une idée du niveau de chacune des équipes qui actuellement se partagent les deux premières places de la poule 2 synonyme à ce jour, compte-tenu d’un classement sur l’ensemble des 4 poules régionales de Bourgogne Franche-Comté du Championnat dit de Brassage. Un classement qui devrait permettre aux deux clubs de se retrouver peut-être en Première série pour la phase qualificative. En effet les quatre premiers de poules et les deux meilleurs seconds joueront le titre régional de Première série ainsi que la qualification pour aller le Championnat de France. C’est dire si tous les matchs comptent dans ces poules de brassage.

Des Châtenoyens conscients de l’enjeu

Malgré un bon brouillard qui envahissait le terrain de Charréconduit, les hommes de Guillaume Bollereaux et du capitaine Maxime Bon, ont bien préparé ce match avec le sérieux qui est le leur malgré quelques blessés dont Daniel Clément, 3e ligne aile, qui soigne une fêlure du péroné en étant au repos pour ce match.

Ne jouant pas dimanche il a cependant donné un avis éclairé sur ce début de saison et sur ce match : « Nous avons deux tests matchs pour cette fin de l’Aller, Saône Seille que nous avons battu chez nous et qui est une équipe bien structurée, mais aussi et surtout Givry Cheilly qui n’est pas premier de poule pour rien avec les même nombre de victoires que nous. Depuis le début de saison on a peaufiné notre défense. Nous attendions ce match contre Givry avec impatience pour vérifier la qualité de notre collectif et de notre envie de bien faire. Entre nos deux clubs il doit y avoir un bon match et c’est un derby de haut de tableau. »

Autre avis de joueurs, Romain Collin, pilier droit qui lui sera présent sur le terrain demain à Cheilly les Maranges : « Nous avons un bon groupe de jeunes avec deux ou trois anciens. Dimanche il ne faut pas se le cacher ce sera dur. Givry-Cheilly est aussi invaincu. On s’attend à un gros combat sportif, un bon derby qui je l’espère sera joli à voir. J’ai confiance malgré la difficulté qui nous attend tout en espérant que nos clubs se retrouvent en Première série pour la suite. »

Place au jeu en espérant que le temps ne sera pas trop pluvieux pour permettre du jeu à la main plus facile. Il y aura sans doute une belle confrontation entre les botteurs que sont Beauviche pour Châtenoy et Besancenot pour Givry-Cheilly sans négliger l’ensemble des deux groupes. Réponse ce dimanche 14 novembre 2021 vers 16h30. Coup d’envoi à 15h l’arbitre de la rencontre est Mr Henrique Chagas Rodriguez.

JC Reynaud