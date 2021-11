COVID19 - La France durcit les mesures pour les visiteurs en provenance de Belgique ou d'Allemagne

A compter de ce samedi 13 novembre, les voyageurs non vaccinés en provenance de Belgique devront présenter un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h pour passer la frontière. Les enfants de - 12 ans ne sont pas concernés par la nouvelle disposition... ni les professionnels du transport routier, les travailleurs frontaliers, et de façon plus générale des déplacements de moins de 24 heures dans un rayon de 30 km autour du lieu de résidence.

En ce qui concerne l'Allemagne, les personnes non vaccinées (sauf les mineurs de moins de 12 ans) devront désormais fournir un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24H et non plus de 72H, comme c'était le cas jusqu'à présent. Les déplacements en zone frontalière ne sont, comme d'habitude, pas concernés. Comme pour la Belgique, les résidents frontaliers, dans un rayon de 30 kilomètre autour de leur domicile, pourront entrer et sortir d'Allemagne sans test, mais seulement pour un déplacement de moins de 24H. Les déplacements professionnels urgents et les transporteurs routiers ne sont pas non plus concernés par ces nouvelles règles.