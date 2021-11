Festival TransDanses, du 16 au 26 nov : prenez vos places !

Festival de danse

Nosfell // Cie CHATHA | aïcha m’barek & hafiz dhaou // Jean-Marie Machado | Danzas // Cie Maqamat | Omar Rajeh // (LA)HORDE | Ballet national de Marseille // Étienne Rochefort // Justine Berthillot // Ousmane Sy | Paradox-Sal // Collectif La Méandre / Cie Fernweh // Risk

TransDanses. Chacun mettra ce qu’il voudra derrière ce préfixe riche de multiples sens, mais si l’on s’en tient à la création chorégraphique, il célèbre le croisement et le décloisonnement des esthétiques, des formes, des disciplines. Ici, point de chapelle ni de principes esthétiques ; tout au contraire, la volonté de partager avec le plus grand nombre l’énergie vitale de l’art du mouvement dans sa diversité et son actualité. Et d’énergie, nous avons tous besoin, ce que les artistes invités offrent à profusion pour cette traversée de TransDanses, qui se tiendra du 16 au 26 novembre 2021.

DU MAR 16 AU VEN 26 NOV 2021 ESPACE DES ARTS

Programme complet : https://www.espace-des-arts.com/saison/festival-transdanses Informations et réservations : Tél. 03 85 42 52 12

