Retour sur le concert de l’HARMONIE-MUNICIPALE/ LA VAILLANTE

En cette après-midi du 11 novembre, beaucoup de monde bravait le brouillard chalonnais, et se retrouvait salle Marcel Sembat pour ce concert désormais traditionnel.

C’est un public très nombreux et plusieurs élus, qui répondirent à l’invitation des musiciens de l’Harmonie de Chalon, après 2 années vides, pour les raisons que l’on sait .Un concert de retrouvailles, et une première, puisque le nouveau chef de l’Harmonie, Jean Happillon, pouvait enfin diriger son orchestre.

Pour ce concert ’007’, le chef avait choisi de faire place au cinéma et aux dessins animés. Walt Disney, James Bond mais aussi Bourvil et de Funès, des noms magiques, des images inoubliables mais aussi des musiques pleines de couleurs.

Après plus d’une heure de concert, c’est un public heureux et ravi qui a chaleureusement applaudis les musiciennes et les musiciens de l’orchestre, récompensés de leur travail par l’accueil d’un public toujours fidèle, à qui ils ont donné rendez-vous en mai prochain, …en principe.