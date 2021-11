NOEL - Vous avez jusqu'au 3 décembre pour vous inscrire au concours des balcons illuminés de Chalon-sur-Saône

Et si vous participiez au grand concours d’illuminations organisé par la Ville de Chalon ? Sortez vos décorations de Noël, guirlandes, bougies, photophores ou autres automates, il est l’heure de mettre en lumière les devantures de vos maisons, de vos balcons ou des espaces extérieurs partagés avec vos voisins.



Pour participer à ce concours des balcons et maisons illuminés, il vous suffit de remplir le bulletin de participation ci-dessous ou remplir le bulletin en ligne présent sur le lien de la Ville. Vous devez déposer votre candidature avant le vendredi 3 décembre en vous inscrivant dans la catégorie maisons, balcons ou copropriétés.

Vos illuminations devront être visibles depuis la rue dès le 6 décembre, un jury départagera quelques jours plus tard les plus belles décorations. Tout en participant à l’embellissement de notre ville en cette période magique de Noël, vous aurez une chance de gagner l’un des nombreux lots mis en jeu (détail dans le règlement ).