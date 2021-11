Succès du tournoi Régional d’escrime organisé par ‘La Riposte Chalon sur Saône’, qualificatifs pour les circuits nationaux de Rodez et de Toulouse (Epée homme et femme)

Dimanche 14 novembre 2021, à la Maison des Sports de Chalon sur Saône, organisé sur toute la journée à partir de 9 heures 30, se déroulait les tournois qualificatifs pour Rodez et Toulouse, concernant les catégories M 17 et M 20 Épée organisés par l’Association Sportive de ‘La Riposte Chalon-sur-Saône’.

Sur place, en présence de Madame Dominique Beyrac, Présidente du Comité Régional d’escrime de Bourgogne Franche-Comté, Jean Sébastien Labaune, Président de la Société d’escrime La Riposte Chalon-sur-Saône, assisté du Maître d’Armes du club Gilles GRILLET et de nombreux adhérents et bénévoles pouvait être plus que satisfaits par la participation de nombreuses et nombreux épéistes (55) venus de toutes la région (Nevers, Vauzelles, Dijon, Quetigny, Macon...).

Le club chalonnais fort de 90 licenciés qui était fier également d’annoncer la qualification de l'un de ses compétiteurs, Jean Desbois pour le ‘15ème Challenge Mondial des moins de 17 ans Epée’ qui se déroulera à Grenoble, le 20 novembre prochain. Une qualification qui récompense les nombreuses années d'entraînement du chalonnais au sein de ‘La Riposte’.

Info-chalon était présent lors de cette compétition des catégories Hommes et Femmes M 20 de Bourgogne Franche-Comté lors des demies finales et finales qui permettaient de se qualifier pour le Circuit National N°2 M 20 Hommes et Femmes de Toulouse.

Finale femme M 20 : Solenn Pescare (Dijon ASPTT) bat Juliette Martin (Nevers CE) 15 touches à 14

Classement féminin : 1e Solenn Pescare (Dijon ASPTT), 2e Juliette Martin (Nevers CE), 3e Margot Daudin (Nevers CE), 4e Morgane Joly (Dijon ASPT) 5e Julie Leroy (Nevers CE), 6e Cléo Durieux (Nevers CE) 7e Léonie Lelu (Rioz CE)…

Finale homme M 20 : Alexandre Deville (Vauzelles EC) bat Pierre Nivois (Nevers CE) 15 touches à 10

Classement masculin : 1e Alexandre Deville (Varennes-Vauzelles EC) 2e Pierre Nivois (Nevers CE) 3e Raphael Vavouil (Vauzelles EC) 4e Maxime Barre Alexandre Deville (Vauzelles EC) bat Pierre Nivois (Nevers CE) 5e Pablo Vassas Alexandre Deville (Vauzelles EC) bat Pierre Nivois (Nevers CE) 6e Thomas Millet , 7e Lilian Ceyte (Vauzelle EC)…

Classement compétition M 17 féminin : 1e Clea Da Silva (Nevers CE) 2e Clémence Henry (Macon ESC) 3e Gabrielle Houzel (Dijon ASPTT) 4e Mahaut Leclerc (Chalon-sur-Saône) 5e Pauline Lajambe (Le Creusot)…

Classement compétition M 17 masculin : 1e William Gawlas (Nevers CE) 2e Thomas Millet (Dijon ASPTT) 3e Arthur Pourchet (Dijon ASPTT) 4e Gabriel Brunet (Nevers CE) 5e Dorian Labriet (Dijon ASPTT)…

Clin d’œil sur la remise des récompenses M 20 féminin

Clin d’œil sur la remise des récompenses M 20 masculin

Clin d’œil au Maitre d’Arme

Clin d’œil au président de la riposte et soigneur en même temps…

Lors de cet événement, on notait la présence des conseillers municipaux, Fabrice Faradji, Délégué aux grands équipements sportifs, Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et la conseillère Municipale, Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, de Vincent Jussier du Domaine de l’évêché, sponsors du club…

Le photoreportage info-chalon.com

L.P.B