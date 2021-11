Pour son exposition, la Ferme de Corcelle de Châtenoy le Royal n’en finit pas de surprendre avec une soirée Hip-hop.

Deux semaines intenses par la qualité des œuvres exposées avec un vernissage le vendredi 22 octobre en présence de Vincent Bergeret maire de la commune et Fabrice Rignon adjoint.

Diverses techniques étaient exposées : aquarelle, peinture, calligraphie, photographie, céramiques, graff, gravure pour n’en citer que quelques-unes. Sculptures, sonorisation, éclairage venaient compléter et mettre en valeur les tableaux et œuvres exposés.

Des temps forts les samedis étaient proposés aux visiteurs avec des démonstrations de pastel, graff… et avec du Hip-hop/breakdance.

L’école de danse Hip-hop/breakdance ̏ Impact’ School˝ de la compagnie ̏ Flex Impact˝ a fait de belles démonstrations le samedi 6 novembre. Florian Chalumeau chorégraphe et directeur artistique parle de cette discipline qui va être aux jeux olympiques de 2024. « Impact school est à la maison des sports de Chalon, elle compte 90 élèves au total filles et garçons. C’est une culture qui demande des compétences athlétiques, physiques et artistiques, artistiques en spectacle et sportives en compétitions organisées par la fédération française de danse. Les jeunes de 10 à 16 ans participent aux concours chorégraphiques et à des battles. Un des jeunes qui a terminé 1er au championnat de France à Montluçon fait partie des 16 meilleurs français. »

Ce samedi soir à la ferme de Corcelle, Emma 15 ans et Kenessa 16 ans ont participé au spectacle de breakdance sous l’œil attentif de Florian.

Une dizaine de jeunes ont fait pirouettes, sauts et figures chorégraphiques devant un public conquis par ces nouvelles danses acrobatiques exécutées au sol sur une musique hip-hop. Un beau final pour cette exposition intitulée ̏ La Ferme se met en mouvement˝.

C.Cléaux