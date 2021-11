Plus de 300 personnes se sont rendues à la Foire aux livres d'occasions d'Amnesty International

Les membres du groupe Chalonnais d'Amnesty International avaient de quoi être satisfaits. En effet, plus de 1500 ouvrages sur les 10 000 proposés à petit prix ont trouvé preneur lors de sa traditionnelle foire aux livres d'occasion qui a lieu, comme chaque année à la même période, à la Maison des Syndicats. C'est autant d'argent reversé directement dans les fonds de cette ONG connue mondialement pour son engagement dans la défense des droits humains partout où on en a besoin. Plus de détails avec Info Chalon.