AVIS DE DECES - Madame Carmela BELLAVIA

CHALON-SUR-SAÔNE



Costantino et Filomena Bellavia, ses parents ;

Antonio Bellavia, son frère ;

Caroline Mainieri,

Gaëtan et Josiane Gorgoglione,

Antonio Gorgoglione,

Marie-Lucie Gorgoglione,

Alfred Gorgoglione,

Doras et Jean-Paul Lecuelle,

Michèle Hottin,

Thérèse Gorgoglione,

ses oncles et tantes ;

Rosine Blondeau,

ses cousins et cousines ;

ainsi que toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Carmela BELLAVIA

survenu dans sa 62e année.

La cérémonie civie aura lieu mercredi 17 novembre 2021, à 13h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Condoléances sur registre.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine.