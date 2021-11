CONFINEMENT DES NON-VACCINES - L'exemple de l'Autriche régulièrement cité en France... et pourtant

L'Europe est face à une nouvelle période d'inquiétudes face à la COVID19. Et pourtant à comparer l'automne 2020 à l'automne 2021, on est diamétralement à l'opposé. Les magasins regorgent de masques sous toutes leurs formes, le liquide anti-covid coule à flots partout, les bises ont quasi disparu de nos quotidiens et on se contente d'un coup de poing pour le salut amical... et puis la France est bien vaccinée et même très bien vaccinée si on se penche sur des classes d'âge.

Le seul point noir dans la stratégie gouvernementale reste le fait que sur les 6 millions de Français non vaccinés, 2 millions d'entre eux sont au coeur des inquiétudes parce qu'ils sont à risque. Et ce sont bien ceux-là sur lesquels l'Etat devrait accélérer ses efforts, quitte à entamer un porte à porte. Deux millions d'individus à risque parce que âgés, parce que souffrant de comorbidités à l'image de l'obésité ou de leur diabétologie. Deux millions d'individus qui finalement ont fait le choix de ne pas se faire vacciner parce que nombre d'entre eux sont totalement à l'écart de la vie sociale qui nous anime tous quotidiennement. Deux millions d'individus dont finalement la mise en place de toutes les mesures de restrictions ne changeront pas grand chose dans leurs quotidiens.

Reste les 4 autres millions, plus jeunes, plus en forme sur le plan santé qui eux sont sur le banc des accusés. Accuser d'être en quelque sorte les chaînons de transmissions. Des accusations évidemment faciles et qui ne correspondent en rien à la réalité des chiffres. Comme nous l'avons précisé à maintes reprises, vacciné ne veut pas dire protégé, vacciné ne veut pas dire incapable de transmettre la COVID19. Vacciné permet de se prémunir d'une hospitalisation longue et coûteuse... et c'est bien là l'essentiel.

Alors lorsque l'Autriche annonce sa décision d'isoler les non-vaccinés en les confinant, certains en France appellent à procéder de la sorte. Une décision absurde à plus d'un titre. D'abord, parce que légalement, c'est impossible en France, parce que cette décision viendrait à l'encontre de l'article 6 de la déclaration des Droits de l'Homme. Une situation qui est d'ailleurs la raison pour laquelle le gouvernement n'a pas mis en place le confinement ciblé en privilégiant les personnes âgées, qui ont été les principales victimes de la COVID19. Décision qui paraissait pourtant logique à l'époque où ni vaccin ni autres stratégie permettait de se prémunir du virus.

La seule vraie et unique stratégie qui était un temps avancée par l'Etat, avant de faire machine arrière... reste bien le TESTER/ISOLER. Le gouvernement s'est réfugié derrière le coût de cette opération pour finalement y renoncer... et pourtant c'est bien la seule qui est capacité de venir à bout de la COVID 19, tout en travaillant simultanément sur la vaccination des personnes les plus à risque.

L'autre seule et vraie stratégie reste l'application stricte des gestes barrières y compris pour les vaccinés. On ne compte plus les exemples de loto, de thé dansant et autres parties de pétanque à l'origine de clusters... des endroits pourtant ouverts exclusivement sur présentation d'un pass sanitaire.

Rappelons-le encore et toujours... vacciné ou pas vacciné... les prochaines semaines seront décisives et elles passent par le respect des gestes barrières. Portez le masque partout où vous le pouvez ! Lavez-vous les mains régulièrement !

Laurent Guillaumé